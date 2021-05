Tiré de «Le procès du Chicago 7», leçons sur la prise de parole – Quoi qu’il en soit | Sandra E. Cohen, PhD

L’horreur du bâillonnement de Bobby Seale par le juge Julius Hoffman dans le film opportun et nominé aux Oscars d’Aaron Sorkin, Le procès du Chicago 7, est une image de ce contre quoi Black Lives Matter se bat.

C’est une image de la façon dont le fait d’être réduit au silence provoque la rage. L’histoire et le procès parlent d’eux-mêmes.

En tant que psychanalyste, je peux parler de la façon dont les forces historiques personnelles dans votre esprit créent parfois une opposition violente à parler, à penser par vous-même et à être qui vous êtes.

Vous – n’importe qui, vraiment – pouvez avoir l’impression d’être « jugé » pour vos pensées si vous allez à l’encontre de ce que l’on vous a appris que vous « devriez » – ou « ne devriez pas » – penser et croire.

Alors, comment vous assurez-vous de pouvoir vous exprimer?

Vous pouvez apprendre beaucoup des accusés dans Le procès du Chicago 7 sur ce qu’il faut pour se dresser contre les forces qui veulent vous faire taire.

Tom Hayden (Eddie Redmayne) et Rennie Davis (Alex Sharp); Dave Dellinger (John Carrol Lynch), Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen) et Jerry Rubin (Jeremy Strong); et Jon Froines (Danny Flaherty), Lee Weiner (Noah Robbins) ainsi que Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II) des Black Panthers auraient pu être en désaccord sur un certain nombre de choses.

Mais, ils étaient unis pour s’opposer au silence sur les torts de la guerre du Vietnam.

Et, en 1968, ils ont tous traversé les frontières de l’État avec des idées de «pas de mitrailleuses», en tant que manifestants anti-guerre pendant la Convention démocratique de Chicago. Ils n’ont pas reculé.

Avez-vous besoin de courage pour vous opposer aux voix dans votre esprit qui vous disent: « Tais-toi! Reste dans ta boîte! »?

Le procès du Chicago 7 a beaucoup à dire sur la libération.

Les anciennes forces (internes) essaieront de vous bâillonner.

Votre histoire personnelle peut rendre difficile la prise de parole ou la réflexion par vous-même. Beaucoup de choses conspirent pour vous faire taire – un parent, des expériences sociales difficiles et des peurs.

Après l’exécution de Fred Hampton, chef des Black Panthers à Chicago, Bobby Seale pose une question intéressante à Tom Hayden sur lui-même et les autres militants blancs: «Vous avez tous eu le même père, non? ‘Coupez vos cheveux, respectez l’autorité, respectez l’Amérique. , respecte moi.’ Votre vie est un « f * ck you » pour votre père, n’est-ce pas? Un peu? «

Tom répond: «Peut-être.

Bobby continue, « Et tu peux voir en quoi c’est différent d’une corde sur un arbre? »

Il est plus difficile de résister aux forces haineuses. Pourtant, tenir tête aux parents lorsque vous avez besoin de leur amour et que vous avez peur de les perdre n’est pas non plus facile.

Lorsque vous grandissez avec certaines «règles» ou attitudes sociales, elles deviennent des voix insistantes dans votre esprit.

Ces voix peuvent vous bâillonner, même si vous êtes en colère et que vous avez besoin de parler.

L’auditoire voit ce qui se passe lorsque Bobby Seale hurle dans la salle d’audience après que le juge lui a «fortement conseillé» de se taire.

« Fred Hampton a été assassiné la nuit dernière. C’était un meurtre prémédité. »

Bobby est battu et enchaîné par les maréchaux de la cour, ramené dans la salle d’audience avec un gros bâillon sur la bouche: Un exemple pour ne pas défier «l’autorité».

Nous avons également des juges dans la tête, qui nous bâillonnent si nous essayons de dire ce que nous pensons.

La vérité tordue vous empêche de parler.

Etre bâillonné, menacé, effrayé par les règles de ces anciennes «autorités» internes vous donne deux choix.

Tais-toi, ne sors pas de la ligne. Ou refusez d’écouter, comme Bobby Seale. Mais il existe de nombreuses «méthodes» pour vous intimider.

L’une consiste à déformer la vérité, en utilisant vos propres mots contre vous, en créant un doute de soi.

Le public le voit quand Tom Hayden est blâmé pour avoir déclenché les émeutes de Chicago, en disant: « S’il y a du sang, laissez-les voir du sang partout dans la ville. »

Mais, il voulait vraiment dire: « Laissez-les voir notre sang. » Il voulait dire qu’ils feraient face à la violence policière pour ne pas cesser de parler.

Vous vous souvenez des lettres envoyées aux jurés sympathiques 6 et 11?

«Nous vous observons», a signé The Panthers, une variante de «Le monde vous regarde», le propre chant des manifestants anti-guerre.

«Les Black Panthers n’écrivent pas plus de lettres que la foule», proteste William Kunstler (Mark Rylance), l’avocat de la défense des Chicago 7.

Manipuler la vérité est une façon d’essayer de vous arrêter. Vous avez besoin de gens comme Kunstler qui voient la réalité et qui vous soutiennent, pour ne pas avoir peur et ne pas «masser», juger ou vous réprimander dans le silence.

Des «pistolets» internes vous pointent – ou les clubs vous réprimandent.

C’est une personne rare qui grandit sans « devrait » ou sans règles de vie établies devant elle. Nous les absorbons tous de parents, d’enseignants ou d’amis que nous voulons imiter.

«Je devrais être comme ceci ou cela…» est un dialogue courant en vous. Vous voulez être libre de protester.

Mais le combat dans votre esprit ne peut pas être différent de celui d ‘atterrir dans le genre d’ «état policier» que Walter Cronkite a appelé Chicago en août 1968.

Lorsque vous essayez de parler, c’est comme si vous aviez des murs de policiers debout devant vous avec des armes à feu tirées, comme celles qui viennent sur les manifestants – vous matraquer, vous battre en arrière.

Comme le dit Abbie, « Vous savez quand la merde arrive? Quand vous ne donnez pas aux manifestants un endroit où aller. »

Nous avons tous besoin d’un «endroit où aller» et de personnes à écouter. Si vous ne le faites pas, cela crée une guerre en vous.

Si vous devez « Taisez-vous, asseyez-vous! » comme le juge Hoffman ordonne continuellement à Kunstler et à Seale, rien ne peut changer.

Trouvez du courage comme Ramsey Clark.

Ramsey Clark (Michael Keaton) sait qu’il est le témoin vedette du Chicago 7. Mais il faut du courage pour s’exprimer quand des forces menaçantes se tiennent devant vous, comme les fonctionnaires du ministère de la Justice dans son bureau: «Il est illégal de témoigner, Ramsey.

Tom Hayden dit: « Il faut trouver du courage, maintenant. » Alors, aux fonctionnaires: « C’est le général Clark – et arrêtez-moi ou fermez-la. » Il se tourne vers Tom, « en a trouvé. »

Le général Clark témoigne de la vérité: «Une enquête est arrivée à la conclusion que les émeutes avaient été déclenchées par la police de Chicago. Il n’y a pas eu de complot de la part des accusés. Son témoignage n’est pas autorisé par le juge. Ne laissez personne vous faire taire.

Ne sois pas tranquille – votre vie en dépend.

Cela peut ressembler à une révolution en vous, parler de ce que vous croyez. Mais rappelez-vous ce qu’a dit Abbie Hoffman?

Lorsqu’on lui a demandé son prix pour annuler la révolution, il a répondu: «Ma vie». Votre voix est votre vie.

Vous avez droit à vos pensées, croyances et idées.

Comme Abbie l’a également dit, « Nous avions certaines idées et pour cela, nous avons été gazés, battus, arrêtés et traduits en justice. »

Être à l’épreuve pour vos pensées, comme l’étaient le Chicago 7 ou la couleur de votre peau est exaspérant.

Utilise bien ta rage, comme Tom Hayden à la fin de Le procès du Chicago 7. Il défie les instructions du juge incompétent Hoffman d’être « respectueux, de faire preuve de remords et d’être bref ».

Au lieu de cela, Tom se lève et le fait à sa manière.

« Depuis le début de ce procès, 4 752 soldats ont été tués au Vietnam et voici leurs noms. »

Le juge impuissant martèle son marteau.

N’écoutez pas le juge dans votre tête qui jette d’anciennes règles. Le moment est venu d’avoir du courage. Défendez votre vérité. Reprenez votre voix.

Le Dr Sandra Cohen est une psychologue et psychanalyste basée à Los Angeles. Elle se spécialise dans le traitement des traumatismes de l’enfance, des états dépressifs persistants et de tous les types d’anxiété. Pour plus d’informations, visitez son site Web.

Cet article a été initialement publié sur Sandra E. Cohen, le blog de Ph.D., Characters On The Couch. Réimprimé avec la permission de l’auteur.