"Super Mario Bros.3" est maintenant le jeu le plus précieux au monde

“Super Mario Bros. 3” bat le record du monde du jeu le plus précieux au monde: une copie du jeu NES est passée sous le marteau lors d’une vente aux enchères pour un prix impressionnant. Mais le titre reste dans la famille.

Un morceau de l’histoire du jeu est récemment tombé sous le marteau de la maison de vente américaine Heritage Auctions: un exemplaire rare de l’original “Super Mario Bros. 3” de 1990. Ces originaux sont des objets de collection chers et populaires, c’est clair. Mais ce que les collectionneurs passionnés dépensent pour cela devrait être étonnant: un total de 156 000 dollars américains, un bon 131 000 euros, valait la copie pour l’acheteur, comme le rapporte VGC. C’est un nouveau record du monde!

«Super Mario Bros 3» remplace «Super Mario Bros»

La copie de “Super Mario Bros. 3” est particulièrement précieuse car le “Bros.” est écrit sur l’emballage à gauche et le gant de Mario est partiellement couvert – cette fonctionnalité marque les premières versions du jeu, qui sont extrêmement rares.

Auparavant détenait le record du jeu le plus précieux au monde “Super Mario Bros” avec un exemplaire original de 1985. Le titre a été vendu en juillet 2020 pour 114 000 dollars américains, soit environ 96 000 euros. Le détenteur du record du monde reste un titre de la franchise “Super Mario”.

Nintendo est très demandé par les collectionneurs

À propos: le titre de la console la plus précieuse de toutes a jusqu’à présent été détenu par la Nintendo PlayStation – une console qui n’a jamais été commercialisée et qui était le résultat d’une collaboration entre Nintendo et Sony dans les années 1980 et 1990. Le prototype a été vendu en mars 360 000 dollars américains, soit environ 303 000 euros, ce qui en fait l’accessoire de jeu le plus cher. Il semble que Nintendo soit très populaire auprès des collectionneurs avec ses premiers produits de jeu, qu’il s’agisse de consoles ou de jeux.