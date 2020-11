iOS 15: iPhone SE, iPhone 6s et 6s Plus ne reçoivent pas la mise à jour

Les iPhones populaires n’obtiennent pas iOS 15? Une rumeur correspondante a fait surface sur Internet. Le déménagement ne serait pas une surprise. Ce trio est censé le comprendre.

En termes de support logiciel, Android ne gagne pas un tour contre iOS. L’iOS 14 actuel est disponible pour tous les smartphones Apple à partir de l’iPhone 6s, un appareil qui a maintenant cinq ans. En 2021, cependant, le modèle de base et l’iPhone 6s Plus ne recevront pas de mise à jour vers iOS 15, rapporte MacRumors, faisant référence à l’Israélien The Verifier. L’iPhone SE de première génération l’aurait également obtenu. À partir de 2021, les appareils ne recevront que des mises à jour de sécurité.

Ces iPhones devraient recevoir iOS 15

Le vérificateur avait déjà raison en 2020 avec la prévision qu’iOS 14 viendra sur tous les appareils prenant également en charge iOS 13. Dans l’ensemble, cependant, le portail n’est considéré que comme moyennement fiable. Il n’avait probablement pas besoin d’une boule de cristal pour la dernière évaluation, car Apple fournit à ses appareils des mises à jour iOS pendant environ quatre à cinq ans. Il ne nous surprendrait donc pas que le trio ne reçoive aucune nouvelle fonction à l’avenir. Après tout, il devrait y avoir plus de mises à jour de sécurité, vous n’avez donc pas à vous en soucier.

Si la rumeur s’avère vraie, les appareils Apple suivants recevront la mise à jour vers iOS 15:

iPhone 13

iPhone 12 (mini / Pro / Pro Max)

iPhone 11 (Pro / Pro Max)

iPhone XS (Max)

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 (Plus)

iPhone 7 (Plus)

iPhone SE (2020)

iPod Touch (7e génération)

Qui obtiendra iPadOS 15?

On ne sait toujours pas comment les choses vont continuer avec iPadOS. L’iPad le plus ancien avec la version 14 actuelle est l’iPad Air (2e génération). La tablette est apparue en octobre 2014 et existe depuis quelques années. L’appareil n’emportera donc plus de nombreuses nouvelles versions d’iPadOS avec lui.