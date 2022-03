La star de « Bridgerton » Nicola Coughlan partage une photo de retour de ses jours de serveuse

Alors que Lady Whistledown pense que « se marier au-dessus de sa station est une forme d’art en effet », il y a quelque chose à dire pour élever sa station sans mariage du tout.

Exemple : il y a quelques années à peine, Nicola Coughlan, qui interprète Penelope Featherington de « Bridgerton » (alias la femme derrière les pages de potins de Whistledown), a eu du mal à joindre les deux bouts, ne réalisant pas qu’un jour elle jouerait dans un film très populaire. Drame de la période Netflix.

« C’est une photo de moi d’il y a six ans quand j’étais serveuse », a écrit la femme de 35 ans à côté d’une photo rétro qu’elle a partagée sur Instagram dimanche. « Je me souviens de l’avoir pris et d’avoir plaisanté sur la méchanceté de mes cheveux parce que je n’avais pas eu les moyens de le faire depuis des mois. Pendant ce temps, j’étais tellement désespérée d’agir et je n’étais pas sûre d’y arriver un jour. J’étais vraiment fauché et vraiment découragé. »

Et la raison pour laquelle elle revisite ces jours sur les réseaux sociaux maintenant est de compter ses bénédictions – et d’offrir de l’espoir à d’autres qui pourraient se retrouver aux prises avec leur situation actuelle.

Nicola Coughlan joue le rôle de Penelope Featherington dans « Bridgerton ». Liam Daniel / Netflix

« Je partage juste parce que je suis profondément reconnaissante de tout ce que j’ai eu la chance de faire depuis que cette photo a été prise », a-t-elle poursuivi. « Je suis constamment incrédule devant la bonne fortune que j’ai eue, les gens avec qui j’ai travaillé et les gens avec qui je suis sur le point de travailler. »

Coughlan, qui joue également dans la sitcom britannique pour adolescents « Derry Girls », a expliqué qu’elle « ne tiendrait jamais un moment de cela pour acquis ».

Et à ceux qui espéraient encore leur propre grande chance, elle a ajouté : « Suivez vos rêves, les enfants. »