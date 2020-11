Le parc d’attractions japonais Super Nintendo World est en voie d’achèvement, et des images le prouvent

La construction d’un parc d’attractions avec des décorations et des attractions inspirées des jeux vidéo classiques de Nintendo, appelé Super Nintendo World, a été annoncée en 2019. Et Il semble que cet emplacement qui sera dans les studios Universal du Japon est déjà terminé, d’après ce que l’on voit dans certaines images aériennes que le média japonais The Sankei News a diffusé. Le résultat est incroyablement similaire aux modèles précédents, au point que les photos ressemblent à des infographies.

Sur ces images, vous pouvez voir les installations de l’extérieur, car évidemment le fonctionnement ou l’aspect intérieur du parc ne sont pas encore connus. L’entrée de l’enceinte se fait par le château de Peach, ce qui donne lieu à un monde hétéroclite typique de Mario où les zones presque superposées à la manière d’une carte d’un monde Mario classique se détachent, sans aucun doute, et le château de Bowser, gris et imposant, en arrière-plan.

Et à part cela, bien sûr, des tuyaux que nous imaginons traverseront le parc, la maison de Toad, beaucoup de champignons et de sentiers qui serpentent à travers ce monde d’une Nintendo plus Disney que jamais. L’ouverture du parc devait avoir lieu pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais comme l’événement sportif a été reporté en raison du coronavirus, il en va de même pour l’ouverture du parc. La nouvelle date cible est le printemps de l’année prochaine.

Donkey Kong pour 2021 … ou au-delà

Ce qui n’est pas si clair, c’est si la deuxième section du parc, initialement prévu d’ouvrir en 2021 et dédié à un autre personnage clé de l’entreprise, Donkey Kongconservera sa date d’ouverture prévue. Ce que l’on peut prévoir, en voyant comment le monde de Mario a été capturé dans le Super Nintendo World, c’est qu’il aura une bonne quantité de bananes, de jungles et d’endroits exotiques pour tous les goûts.

Le coût de cette nouvelle section du parc Universal a été de 60 000 millions de yens, soit près de 500 000 euros. C’est un bon nombre pour avoir une idée de l’importance que Nintendo accorde à cette nouvelle branche de son activité. L’autre test: la version nord-américaine de Super Nintendo World, dont la construction a débuté en août dernier, est déjà en cours.