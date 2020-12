«  Charmed  » ne s’est pas techniquement terminé après le dernier épisode de la série

Débuts en 1998, Charmé a couru pendant huit ans et a gagné sa place dans le cœur de nombreux fans de séries fantastiques. Lorsque les émissions de télévision développent une grande base de fans comme Charmé, il est courant pour eux d’obtenir un redémarrage ou une reprise éventuellement. Cependant, un réveil n’était pas tout ce qui était en réserve pour Charmé. Zenescope Entertainment a d’abord continué l’histoire dans une série de bandes dessinées, ce qui se produit plus souvent que vous ne le pensez avec des émissions de télévision de ce genre.

D’autres séries télévisées ont continué avec des bandes dessinées comprennent Buffy contre les vampires, ange, Docteur Who, et Les X-Files. Quelques années plus tard, un Charmé redémarrer à partir des écrans de télévision CW a frappé avec une nouvelle distribution de sœurs sorcières fortes destinées à être les Charmed Ones.

La série WB ‘Charmed’

Les soeurs Halliwell Phoebe (Alyssa Milano), Piper (Holly Marie Combs) et Prue (Shannon Doherty) s’unissent en tant que puissance de trois en 1998 Charmé séries. Ce sont des descendants de femmes sorcières fortes avec des pouvoirs individuels pour arrêter le temps, voir l’avenir et déplacer des objets. Le spectacle suit les luttes de trois puissantes sorcières pour protéger le monde des forces du mal tout en étant en conflit avec le désir de normalité. Dans la saison 4, Page Mathews (Rose McGowan) remplace Prue en tant que troisième soeur des Charmed Ones pour le reste de la série.

Deux épisodes – «Something Wicca This Way Comes» et «Charmed Again: Part 1» – se distinguent particulièrement parce qu’ils embrassent les changements les plus significatifs dans la vie des élus qui affectent directement les intrigues majeures de la série.

Dans «Something Wicca This Way Comes», les sœurs se réunissent après la mort de leur grand-mère et apprennent qu’elles sont les trois sorcières les plus puissantes destinées à se battre pour le plus grand bien. Cet épisode jette les bases de la série. C’est également fondamental dans la configuration des personnages individuels – Prue en tant que sœur aînée qui est également la gardienne, Piper en tant qu’enfant du milieu jouant le pacificateur et Phoebe en tant que plus jeune enfant qui est un peu irresponsable.

Le deuxième épisode qui se démarque est « Charmed Again: Part 1 », dans lequel Piper et Phoebe font face aux conséquences de la perte de leur soeur bien-aimée Prue contre Shax, un démon puissant avec des capacités basées sur la victoire. À leur surprise – et à celle des fans -, une demi-soeur, Page, apparaît comme le nouvel ajout aux Élus et berce complètement l’intrigue de la série avec un tout nouveau scénario.

Les bandes dessinées « Charmed » de Zenescope Entertainment

le Charmé La finale de la série télévisée se termine par un heureux pour toujours pour les trois sœurs. Cependant, Zenescope Entertainment Charmé Les bandes dessinées ont élargi les intrigues des Élus où la série s’est arrêtée environ un an après la grande bataille et la défaite de la Triade. L’idée était de rester cohérent avec la série télévisée pour les fans de la série tout en faisant appel à Zenescope et aux lecteurs de bandes dessinées moins familiers avec les intrigues de la série.

La saison 9 a débuté en 2010 avec les sœurs confortablement installées dans leur nouvelle vie charmée d’épouses et de mères, inconscientes du combat continu à venir en tant qu’élus. Les sœurs luttent avec la normalité alors qu’elles combattent à nouveau la Source, le mal ancien et d’autres maux tout en sauvant des innocents, Leo et l’école de magie. Phoebe approche même de la date qu’elle prévoyait comme sa mort près d’une décennie plus tôt.

Débutant en 2014, la saison 10 a vu les sœurs faire face à la résurrection inattendue de Prue et à sa présence dans leur vie. Ils perdent Cole pour se sacrifier dans une bataille et font face à la fusion de Prue dans l’Ancien et devenant le danger auquel les sœurs doivent faire face.

Malheureusement, les bandes dessinées n’ont pas répondu aux attentes de nombreux fans car leur contenu n’était pas aussi solide que celui de la série télévisée et les représentations des personnages n’étaient pas aussi réalistes qu’ils l’avaient espéré. Cependant, les dirigeants de Zenescope Entertainment avaient les mains liées en ce qui concerne les graphismes. Shannon Doherty ne les laisserait pas utiliser ses fonctionnalités dans les bandes dessinées sans compensation.

La série CW 2018 ‘Charmed’

Le CW Charmé Reboot suit les soeurs sorcières Mel, Maggie et Macy. Elles font face à des luttes similaires à celles des sœurs charmées d’origine, mais à l’ère moderne. La nouvelle série a commencé en 2018 avec Mel et Maggie Vera perdant leur mère dans une mort suspecte. Ils découvrent plus tard leur demi-soeur, Macy, et deviennent les trois puissantes sorcières qu’ils étaient destinés à être. Macy est l’aîné des Charmed Ones. Elle est également médecin et a le pouvoir spécial de faire bouger les choses avec son esprit. L’enfant du milieu est Melanie, et elle possède la capacité spéciale de figer le temps et d’accélérer l’âge des objets. Maggie, la plus jeune sœur, fréquente l’université et peut ressentir les émotions des autres et lire dans les pensées.

Ces charmantes soeurs sorcières sont jouées par Sarah Jeffery, Madeleine Mantock et Melonie Diaz. le Charmé le redémarrage a été renouvelé pour une autre saison. Il devrait être présenté en janvier 2021. Il y a eu un débat sur la question de savoir si le Charmé le redémarrage est à la hauteur des attentes. De nombreux téléspectateurs sont contrariés que les sœurs d’origine n’aient pas été mentionnées. Et certains fans de la série originale sont incapables de voir au-delà pour apprécier les différences de redémarrage. Malgré la controverse entourant l’original et le redémarrage, de nombreux téléspectateurs devraient continuer à regarder la nouvelle série.