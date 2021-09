Sung Kang brandira un sabre laser dans la série Obi-Wan Kenobi

On dirait qu’Ewan McGregor et Hayden Christensen ne seront pas les seuls assez chanceux pour manier un sabre laser dans le prochain Disney + Guerres des étoiles séries, Obi Wan Kenobi. Récemment, F9 Star Sung Kang a révélé qu’il découperait lui aussi l’écran avec l’arme emblématique des Jedi. L’acteur, dont le personnage de la série reste un mystère (pour la plupart), a également évoqué sa joie de rejoindre le Guerres des étoiles franchise, quelque chose qu’il aime depuis qu’il est enfant.

« J’avais l’habitude de m’habiller avec les costumes d’Halloween en plastique bon marché de K-mart, Luke Skywalker et Dark Vador, presque tous les jours de 8 à 13 ans. Mes amis et moi jouions à faire semblant, nous fabriquions nos propres sabres laser à partir des toilettes des centres de papier et des trucs comme ça et du papier essuie-tout en carton, et pouvoir être sur le plateau et voir Dark Vador et voir l’univers Star Wars devant moi, je veux dire – juste en tant que fan pour pouvoir faire partie de ça l’histoire est assez incroyable. Je n’arrêtais pas de me pincer pour me dire : « Comment suis-je arrivé ici ? » et, mon personnage a un sabre laser, pour dire : « Quoi ? C’est… Ce n’est pas un jouet. C’est en fait la vraie chose, non ? » Tellement cool. »

On ne sait pas grand-chose d’autre sur le rôle de Kang dans le Obi Wan Kenobi séries limitées. L’acteur a simplement révélé dans le passé: « Je peux vous dire, puisque je le joue, qu’il y a une délice sexuelle dans le personnage. » Le fait que son personnage ait un sabre laser nous indique cependant qu’il sera à tout le moins empêtré dans le passé du personnage principal en tant que chevalier Jedi. Mais affronteront-ils des sabres laser, ou se battront-ils avec eux côte à côte ?

Le Gambit de la Reine La star Moses Ingram s’est également révélée être un utilisateur de sabre laser grâce à une vidéo de tournage qui a fait surface en mai. Il est donc certainement possible que les personnages de Kang et d’Ingram soient connectés, tout en étant d’autres utilisateurs de Force. Bien qu’il ne soit toujours pas clair s’ils sont du côté de la lumière ou des ténèbres.

Mis à part l’inclusion d’Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan et de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador, très peu de détails sont encore connus sur Disney + Obi Wan Kenobi séries. Il a été récemment révélé que les événements de la série auront lieu une dizaine d’années après la fin des années 2005. Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith, reprenant un Obi-Wan Kenobi plus âgé, sans doute beaucoup plus solitaire, qui est maintenant en exil sur Tatooine et veille sur Luke Skywalker. La série poursuivra également l’une des plus grandes rivalités de Guerres des étoiles lore, Obi-Wan contre Dark Vador, un événement que la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a décrit comme « le match revanche du siècle ».

La série travaille dur pour éviter l’une des plus grandes critiques de la série précédente, l’utilisation écrasante d’écran vert, avec McGregor taquinant que le spectacle se sentira beaucoup plus réel grâce à l’utilisation de Le Mandaloriende la technologie StageCraft. « Ils projettent [the virtual backgrounds] sur cet écran LED massif », a expliqué McGregor. « Donc, si vous êtes dans un désert, vous vous tenez au milieu d’un désert. Si vous êtes dans la neige, vous êtes entouré de neige. Et si vous êtes dans le cockpit d’un chasseur stellaire, vous êtes dans l’espace. Cela va sembler tellement plus réel. »

Obi Wan Kenobi devrait sortir en 2022 sur Disney+ et se composera de six épisodes. Récemment, la star de Dark Vador, Hayden Christensen, a commencé à promouvoir la série. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de ScreenRant.

