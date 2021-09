Brian Laundrie, personne d’intérêt dans la disparition de Gabby Petito, est porté disparu

Les autorités ont déclaré vendredi soir qu’elles ne savaient pas où se trouvait l’homme cité comme personne d’intérêt dans la disparition de Gabby Petito.

« Le département de police de North Port et le Federal Bureau of Investigations recherchent actuellement Brian Laundrie, 23 ans, de North Port », a déclaré la police dans un communiqué vendredi soir. « La famille prétend maintenant qu’elle n’a pas vu Brian depuis mardi de cette semaine. »

La famille de Brian Laundrie a demandé à parler à la police de North Port, en Floride, la maison qu’ils partagent avec leur fils, qui avait voyagé à travers le pays avec sa fiancée avant qu’elle ne soit portée disparue plus tôt ce mois-ci, a déclaré le porte-parole de North Port, Josh Taylor.

« Nous comprenons la frustration de la communauté, nous sommes également frustrés », a déclaré la police de North Port. « Depuis six jours, le département de police de North Port et le FBI ont supplié la famille de contacter les enquêteurs concernant la fiancée de Brian, Gabby Petito. »

La police a qualifié cette semaine Laundrie de « personne d’intérêt » dans la disparition de Petito et a déclaré qu’il n’avait pas coopéré à l’enquête.

Laundrie n’a pas parlé de la disparition de Petito sur les conseils de l’avocat de la famille Steven P. Bertolino, qui a déclaré que la police se concentre trop souvent sur le partenaire intime.

Bertolino n’a pas répondu à une demande de commentaire vendredi.

Le département a déclaré que sa visite de vendredi au domicile de Laundrie était la première fois que des proches s’entretenaient avec les enquêteurs « en détail ».

L’affilié de NBC, WFLA de Tampa, a rapporté que la police était entrée dans la maison de la famille, où une foule s’était rassemblée à l’extérieur et avait crié des questions sur l’endroit où se trouvait Laundrie, avec des sacs en papier vides vendredi soir. Deux agents des forces de l’ordre ont fouillé une Mustang décapotable garée dans l’allée de la famille.

« Nous travaillons actuellement sur plusieurs enquêtes sur les personnes disparues », a déclaré le département.

La police a décrit Laundrie dans le langage des personnes disparues, y compris sa taille (5 pieds et 8 pouces) et son apparence (« poils faciaux coupés »). Ils ont inclus une photo de blanchisserie et Petito ensemble dans des sweats à capuche bleus, souriant.

« Toute la famille de Gabby veut que le monde sache que Brian n’a pas disparu, il se cache. Gabby a disparu », ont déclaré les familles Petito et Schmidt dans un communiqué vendredi soir.

Un porte-parole de la ville de North Port a confirmé vendredi que la police avait interrogé une femme qui a déclaré dans une vidéo publiée sur TikTok récemment que le 29 août, elle et son petit ami avaient pris un auto-stoppeur dont elle a réalisé plus tard qu’il s’agissait de Laundrie.

Dans la vidéo, la femme dit qu’il a offert 200 € pour un trajet hors du parc national de Grand Teton, mais qu’il est ensuite sorti brusquement de la voiture. Le porte-parole de la ville n’a pas dit que la police avait vérifié le compte de la femme, seulement qu’ils lui avaient parlé et que son compte faisait partie de l’enquête plus large.

Plus tôt vendredi, dans une interview avec « Good Morning America » ​​sur ABC vendredi, Cassie Laundrie a déclaré qu’elle n’avait pas parlé à son frère et qu’elle cherchait des réponses.

« J’aimerais pouvoir lui parler », a déclaré Cassie Laundrie. « J’ai coopéré de toutes les manières possibles. J’aimerais avoir des informations ou j’en donnerais plus.

Son frère et Petito ont commencé une tournée à travers le pays des parcs nationaux en juillet, documentant leur voyage sur YouTube et Instagram en utilisant le hashtag #VanLife. Brian Laundrie et cette camionnette, avec des plaques d’immatriculation en Floride, sont retournés à North Port, au sud de Tampa, le 1er septembre, 10 jours avant que la famille de Petito ne signale sa disparition, a annoncé la police.

Cassie Laundrie a qualifié son frère de « merveilleux oncle » et de partenaire qui « a été là à chaque fois que Gabby a eu besoin de lui », ajoutant que tout ce qu’elle et sa famille veulent, c’est son retour sain et sauf.

« Tout ce que je veux, c’est qu’elle rentre à la maison saine et sauve, et ce n’est qu’un gros malentendu », a-t-elle déclaré.

Partout aux États-Unis, les autorités recherchent Petito, dont on n’a plus entendu parler depuis fin août, alors qu’on pensait qu’elle se trouvait dans le parc national de Grand Teton, près de Jackson, dans le Wyoming. Au moins une demi-douzaine de forces de l’ordre, dont le FBI, enquêtent sur sa disparition.

Le 12 août, la police de Moab, dans l’Utah, a répondu à une prétendue altercation physique entre les deux.

Dans les images de la caméra corporelle publiées par la police jeudi, Petito pouvait être vue en train d’essuyer des larmes alors qu’elle disait à l’officier répondant qu’elle luttait avec sa santé mentale.

En rapport

Dans la vidéo de près d’une heure, le couple a admis s’être disputé toute la matinée. Lorsque l’officier a interrogé Brian Laundrie sur les égratignures sur son visage, il a répondu: « Elle avait son téléphone et essayait de me récupérer les clés. J’ai dit: » Prenons du recul et respirons « , et elle m’a eu avec son téléphone. «

Cassie Laundrie a déclaré à ABC que les images de la caméra corporelle étaient « typiques des deux ».

« Chaque fois qu’ils se battaient, ils prenaient une petite pause et revenaient et iraient bien parce que c’est ce que vous faites en couple », a-t-elle déclaré.

Un officier a écrit que Petito avait giflé Brian Laundrie après une dispute, auquel cas Laundrie aurait tenté de la faire sortir de la camionnette. Elle est rentrée de force avant que Laundrie ne démarre, selon le rapport.

Les deux hommes ont déclaré à l’officier qu' »ils sont amoureux et fiancés et ne souhaitent désespérément voir personne accusé d’un crime », selon le rapport.

Gabrielle Petito et Brian Laundrie. Instagram

Le couple a été invité à se séparer pour la nuit, Petito conservant la possession de la camionnette, selon le rapport de police. Aucune accusation n’a été déposée.

Dans les jours qui ont suivi l’incident de Moab, les communications de Petito avec sa famille ont cessé, a indiqué la police.

La mère de Petito, Nicole Schmidt, a déclaré que le couple avait quitté Salt Lake City pour le parc national de Grand Teton dans le Wyoming vers le 24 août, date à laquelle elle a déclaré avoir parlé pour la dernière fois à sa fille lors d’un appel FaceTime. Elle a dit avoir reçu des SMS depuis le téléphone de sa fille jusqu’au 30 août, mais elle n’était pas sûre que sa fille les ait envoyés.

Le dernier texto de Petito à sa mère disait : « Pas de service à Yosemite. » On ne sait pas si le couple s’est déjà rendu dans le parc d’État de Californie. Le dernier message de Petito sur Instagram est daté du 25 août, sans lieu spécifié.