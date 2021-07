Sherlock Saison 5 : Date de sortie, distribution, intrigue et tout le reste

– Publicité –



La cinquième saison de la comédie policière est toujours en production. Nous avons compilé toutes les saisons possibles de la série. Regarde!

Sherlock est une comédie dramatique policière britannique basée sur les histoires populaires de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Cette série télévisée, qui a été produite par Hartswood Films avec la BBC, est la création de Mark Gatisss. La première saison a été diffusée le 25 juillet 2010, avec un total de quatre saisons. La nouvelle saison est très attendue. De 2010 à 2017, 13 épisodes, dont un épisode spécial, ont été diffusés. Sherlock a été aimé pour sa grande écriture, son jeu et sa mise en scène. Le succès absolu de Sherlock était dû à la popularité de ses épisodes. Il a également remporté plusieurs prix qui ont conduit le public à poursuivre sa recherche de la suite de l’histoire. Il est actuellement en production, mais le réseau n’a pas de détails. Voyons les possibilités et apprenons-en plus sur sa sortie.

Pouvez-vous nous éclairer sur la date de sortie de la saison 5 de Sherlock ?

La prochaine saison de Sherlock n’est pas encore sortie. On peut cependant prédire qu’elle fera ses débuts en 2022, ou 2023. Martin Freeman (Martin Cumberbatch) et Benedict Cumberbatch (les acteurs principaux) faisaient également partie de la série. Cela s’est terminé en 2017. Digital Spy a entendu Steven Moffat, ce showrunner. « Je n’ai pas pensé à tous les détails. Il n’y avait pas d’arrêt au milieu pour discuter de la façon dont nous gérerions une autre série. Nous n’avons pas eu l’occasion de nous rencontrer et de discuter de la nouvelle série avec Tatiss, notre co-showrunner.

Mark Gatiss qui a créé la série était le créateur individuel. Il a déclaré qu’il avait été inspiré par les histoires de Sir Arthur Conan Doyle. Les responsables de la présentation de Sherlock ont ​​discuté des choix de cours que les personnages principaux de Sherlock feraient lors d’une réunion d’enquête et de réponse commémorative.

Cast : Qui fera partie de la saison 5 de Sherlock ?

Il y a de fortes chances que nous ayons le casting principal la saison prochaine. De la même manière que nous l’avons fait lors des saisons précédentes avec des personnages invités et des habitués, nous attendons la même chose pour la saison 5. Comme lors des saisons précédentes, nous avons eu des personnages récurrents et invités. La saison 5 mettra également en vedette des visages familiers dans les rôles principaux.

Benedict Cumberbatch incarnera Sherlock Holmes

Martin Freeman, Dr John Watson

Sian Brooke dans le rôle d’Eurus Sherlock

Greg Lestrade avec Rupert Graves

Una Stubbs sera Mme Hudson

Mark Gatiss joue Mycroft Holmes

Louise Brealey – Molly Hooper

Andrew Scott comme professeur Moriarty

Mary Watson avec Amanda Abbington

Nous pourrions également avoir des flashbacks sur certains de nos personnages préférés. De plus, nous pouvons également rencontrer de nouveaux méchants. Il sera intéressant de voir quelle nouvelle histoire le spectacle nous racontera cette saison. La distribution incroyable est ce qui a rendu le spectacle si populaire. La saison 5 verra des performances exceptionnelles.

Que se passera-t-il dans la prochaine série Sherlock ?

Eurus Holmes aimerait rester en permanence dans le coffre-fort lors de la prochaine série. Le problème final montrait Eurus comme un contrôleur spécialisé unidimensionnel. Ses frissons viennent d’insulter sa sœur analytique. Sherlock, le détective légendaire, a découvert qu’Eurus était celui qui a exécuté Redbeard son ami d’enfance. Barbe Rouge avait donné à l’histoire de nombreuses versions au fil des décennies.

Watson et Sherlock restent de bons amis pendant de nombreuses années après la fin de la série. Par conséquent, chacun des trois personnages pourrait avoir ses histoires dans la série suivante. La Red-Headed League présente le professeur Moriarty (« Andrew Scott ») essayant de s’introduire dans une banque. C’est l’un des nombreux aspects qui ont retenu l’attention des cinéastes.