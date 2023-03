Suis-je Georgina renouvelée pour une troisième saison ?

NETFLIX

Georgina Rodríguez joue dans une émission de téléréalité où elle montre sa relation avec Cristiano Ronaldo et sa vie professionnelle. Aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

©NetflixGeorgina Rodríguez joue dans une émission de téléréalité en streaming.

Bien qu’à l’échelle mondiale Georgina Rodríguez est reconnu pour être le couple de Cristiano Ronaldo, la vérité est que la femme d’affaires a beaucoup plus à dire. Cela a été démontré dans Je suis Georginala série originale de Netflix où il présente sa vie intime. Cette semaine, la plateforme de streaming a publié de nouveaux épisodes. Cependant, de nombreux utilisateurs se demandent : Aura-t-il une saison 3 ?

C’était en 2022 qu’un premier lot de 6 chapitres arrivait au catalogue. Le postulat était clair : Georgina brillerait de sa propre lumière tout en racontant sa vie de mère, de mannequin, de danseuse, de femme d’affaires et de figure altruiste. Ce n’est pas pour moins : Rodríguez accumule plus de 47 millions de followers sur Instagram et ces dernières années, il a acquis une reconnaissance mondiale.

En ce sens, la téléréalité de Netflix s’est attachée à décrire ce qui est au-delà des apparences. « Je suis Georgina est un portrait émotionnel et approfondi de la femme derrière les couvertures, les photos, les histoires et les grands titres», explique le synopsis officiel. Et il ajoute : « G.Eorgina vous dévoilera tous les aspects de sa vie, de la partie la plus publique et la plus connue à la plus personnelle. Nous vivrons avec elle son quotidien, sa maternité, sa relation, ses voyages, ses soirées… Nous saurons qui elle est vraiment”.

+ Je suis Georgina : y aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

Ce 24 mars, Netflix a publié le 6 nouveaux épisodes qui composent la deuxième saison. Il a ainsi présenté des voyages autour du monde, des défilés sur des tapis rouges et des rencontres avec des personnalités telles que Bella Hadid, Christina Aguilera, Rosalía, Rauw Alejandro et Nathy Peluso. Mais, pour de nombreux abonnés, cela n’a pas suffi et ils attendent déjà une suite.

Ce qui est certain, c’est que Netflix n’a pas encore statué sur une saison 3 de Je suis Georgina, tout comme elle ne l’a pas fait via ses réseaux sociaux. Cependant, comme il s’agit d’une émission de téléréalité qui montre son quotidien, la production n’aurait aucun mal à prolonger et ainsi raconter l’évolution de sa relation avec Cristiano Ronaldo, la croissance de ses enfants et son passage impressionnant à travers les événements les plus pertinents.

