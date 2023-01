Jennifer Connelly dit que Tom Cruise mérite une nomination aux Oscars pour Top Gun: Maverick

Top Gun : Maverick a été le coup surprise de 2022. Retardé de deux ans en raison de la pandémie de Covid, Tom Croisièreest de retour à la Pistolet supérieur La franchise était tout simplement spectaculaire en termes de critiques et de critiques du public, ainsi que de son box-office de 1,4 milliard de dollars. Co-vedette de Cruise Jennifer Connelly a maintenant demandé que Cruise soit reconnu avec une nomination pour le meilleur acteur aux Oscars de cette année pour sa performance « incroyable » dans le film.

Alors que les nominations aux Oscars sont sur le point d’être révélées, certains ont vanté Cruise en tant que candidat potentiel au cheval noir dans la catégorie Meilleur acteur, un groupe qui devrait inclure Austin Butler pour Elvis et Brendan Fraser pour La baleine. Tandis que Top Gun : Maverick est un pur tarif à succès qui est généralement ignoré par l’Académie en ce qui concerne les catégories supérieures, Connelly espère que Cruise obtiendra la reconnaissance qu’elle pense qu’il mérite. Elle a dit La variété:

« Il est extraordinaire. Il fait un travail incroyable dans le film. Il est extraordinaire en tant que personne et fantastique en tant qu’acteur, et je pense qu’il est tout simplement parfait. Il incarne si bien ce personnage et je pense qu’il le mérite absolument. Je pense que le film est un film vraiment bien fait, et c’est vraiment difficile de faire un film comme ça. Aussi, en pensant au travail de Tom, pensez aux choses qu’il a faites pour ce rôle. En plus de tout ce qui se passe sur le terrain et à quel point il est merveilleux dans ces scènes et dans la création de ces relations… Je pense que la relation qu’il entretient avec le personnage de Miles est si belle et émouvante. Mais le travail qu’il a fait pour accomplir ces séquences volantes, c’est autre chose.