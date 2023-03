Lauren Ambrose explique comment Van a changé à l’âge adulte pour la deuxième saison de Yellowjackets

Laurent Ambroise dépeint le Van adulte dans Vestes jaunes, un rôle précédemment donné vie par Liv Hewson dans la première saison en tant qu’adolescent Van. Ambrose a été interviewée par Collider avec Melanie Lynskey et Cristina Ricci pour parler de l’émission, et elle a partagé quelques détails sur ce à quoi s’attendre maintenant que Van est un adulte.

Discutant de la série, Lauren Ambrose a avoué qu’elle aimait la performance de Liv en tant que Van lors de la première saison de l’émission. La performance de Liv Hewson a ouvert la voie à Ambrose pour jouer dans la série, et pour cela, elle en était reconnaissante. Elle a expliqué,

« J’ai vraiment adoré la performance de Liv qui était si bonne qu’ils ont décidé de garder le personnage, et maintenant j’ai un concert, donc j’en suis reconnaissant. Je suis tellement étonné par la combinaison d’éléments extrêmement vulnérables et extrêmement résistants, extrêmement capables.

Ambrose a fait allusion aux changements dans la vie de Van maintenant qu’elle est adulte. En évitant les spoilers, Ambrose a vaguement donné quelques détails sur Van dans la deuxième saison de Vestes jaunes. Dit-elle,

« Le personnage est une survivante de la première scène où vous la voyez. Elle réveille sa mère ivre avant de partir pour le voyage de football. Et la performance était si belle, ouverte et vivante, même face à tant de regards déchirants – la mort – des expériences en face. Et je pense que lorsque nous trouvons Van grandi, le personnage est en quelque sorte durci, calcifié et atténué, et apparemment correct. Fonctionne, clairement, en quelque sorte, mais la lumière est éteinte.