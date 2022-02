Snowpiercer Saison 3 Épisode 6 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne Royaume-Uni, Australie, Inde

Snowpiercer Saison 3 Episode 6 Date de sortie : Snowpiercer est une série télévisée post-apocalyptique à suspense dystopique qui se déroule aux États-Unis et qui a été diffusée sur TNT le 17 mai 2020. Elle est basée à la fois sur le film du même nom de Bong Joon-2013 et sur Jacques Lob, Benjamin Legrand et le roman graphique français de 1982 de Jean-Marc Rochette, Le Transperceneige, dont le film a été adapté.

Le Snowpiercer, un train massif en mouvement continu qui fait le tour du monde transportant les restes de l’humanité sept ans après que la Terre soit devenue un désert gelé, est au centre de la série, qui est un redémarrage de la chronologie du film. La série soulève des questions de conflit de classe, d’injustice sociale et de politique de survie. Mickey Sumner, Annalise Basso, Alison Wright, Roberto Urbina, Katie McGuinness, Susan Park, Lena Hall, Sheila Vand, Sam Otto, Iddo Goldberg et Jaylin Fletcher figurent aux côtés de Jennifer Connelly et Daveed Diggs. Dans la deuxième saison, Rowan Blanchard, Steven Ogg et Sean Bean ont rejoint le casting principal.

La saison 3 est maintenant en première et quelques épisodes de la saison 3 de Snowpiercer ont déjà été diffusés. Les fans sont tellement surpris par cette série que, suite à la première de l’épisode précédent, ils sont impatients de savoir quand le prochain épisode, Snowpiercer Saison 3 Episode 6, sortira. Quelle sera la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Snowpiercer ?

Date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Snowpiercer

La date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Snowpiercer est 28 févriere, 2022.

Avec des épisodes publiés les uns après les autres, Snowpiercer est actuellement l’un des programmes les plus populaires. Le récit fascinant de Snowpiercer peut être considéré comme l’une des principales raisons du succès de la série, incitant les téléspectateurs à rechercher la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Snowpiercer, que nous avons détaillée dans la section ci-dessous.

Snowpiercer saison 3 épisode 6 date de sortie et son aperçu

Nom du spectacle Perce-neige Saison 3 Épisode 6 Genre ‎Drame, Thriller, Post-apocalyptique Date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Snowpiercer 28e de février 2022 Snowpiercer saison 3 épisode 6 date de sortie heure 21 h (heure de l’Est)

Plateformes où vous pouvez regarder Snowpiercer

Si vous voulez voir Snowpiercer, tout ce que vous avez à faire est d’aller à TNT. C’est une station de télévision par câble de base fantastique aux États-Unis. Vous pouvez vous asseoir et vous détendre tout en visionnant l’épisode 6 de la saison 3 de Snowpiercer sans aucun problème. Il est également accessible sur Netflix.

Snowpiercer saison 3 épisode 6 (spoilers)

Alex prend soin de la figure de son père dans l’épisode 6 de la saison 3 de Snowpiercer. Alors que Zarah se prépare à donner naissance à l’enfant de Layton, les cavaliers de Snowpiercer célèbrent l’arrivée d’un nouveau-né.

Mme Headwood en apprend plus à Josie sur son physique résistant au froid, qu’elle partage également avec Ben. L’épisode se termine avec des circonstances incroyables qui pourraient modifier le sort de Layton et Snowpiercer.

Lire la suite: Classroom Of Elite Saison 2 Épisode 1 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne au Royaume-Uni, Australie,…

Snowpiercer Saison 3 épisode 5 (récapitulatif)

Zarah écrit à son bébé à naître via un Snow Pipe dans Snowpiercer Saison 3 Episode 5. Alex s’occupe de Wilford, qui se remet toujours d’une blessure mortelle. Les Snowpiercers créent un arbre en l’honneur des noms de bébé de Layton et Zarah. L’eau de l’homme précédent éclate et se coupe alors que Zarah et Layton passent du temps dans une voiture de nuit sous un arbre. Mme Headwood découvre que Josie a perdu sa capacité à ressentir la douleur en raison des effets négatifs de son traitement résistant au froid.

Drs. Pelton s’occupe de Zarah puisque Layton ne fait pas confiance à Mme Headwood. Ruth sera approchée par Pike, qui lui demandera de tenir tête à Layton. Après avoir démontré qu’il faisait confiance au chef actuel, le responsable de l’accueil le destitue. L’arbre des noms est en feu alors que Ruth et les autres passagers célèbrent l’arrivée du nouveau-né. Bess commence l’enquête et est bientôt rejoint par Layton.

Lilah Jr., croient-ils, est celle qui a allumé le feu. Leurs accusations ont été ignorées par Oz et Lilah la Jeune. Bess et Layton ont réalisé qu’un volume important d’éthanol manquait au fur et à mesure que leur enquête progressait, indiquant la possibilité d’incendies.

Ben demande à Sykes d’aider Javi à gérer son traumatisme. Elle rejoint Javi pour l’assister. A moto, Ben s’approche de Josie et la supplie de lui apprendre à conduire un train. Josie révèle qu’elle n’est plus à l’agonie lorsqu’ils passent du temps ensemble. Elle demande également où se trouve Mélanie. Ils ravivent leur familiarité involontairement étroite. Dans Snowpiercer, un deuxième incendie se déclare, suivi d’une explosion qui tue presque Layton. Javi remarque qu’il n’y a pas d’explosifs dans la zone de stockage. Lorsque Layton échappe à l’explosion, elle se précipite vers Zarah, qui travaille dur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂