Stream, un nouveau film d’horreur rappelant Terrifier, obtient sa première affiche

Flux, un film d’horreur à venir avec un casting étoilé d’icônes du genre, a dévoilé sa première affiche. Le film, qui vient de Fuzz on the Lens Productions, a levé des fonds sur Indiegogo, permettant aux fans d’horreur de contribuer à la réalisation du film. Flux partage également de nombreux membres d’équipage avec le terrifiant films. Par exemple, le réalisateur Damien Leone était en charge du maquillage et des effets spéciaux. Le film présente également des acteurs de terrifiant.





L’intrigue de Flux est comme suit.

« Lorsque Roy et Elaine Keenan réalisent que leur famille se sépare, ils décident que quelque chose doit être fait. Roy oblige son travail à passer au second plan, et ils saisissent l’occasion de recréer des vacances de leur passé. Un séjour paisible dans un Un hôtel pittoresque est exactement ce dont ils ont besoin, mais ce n’est pas ce qui les attend. Avec quatre meurtriers dérangés patrouillant dans les couloirs apparemment banals, les chances ne sont certainement pas en faveur de la famille Keenan. Roy doit se battre pour sa vie et celle de ses famille alors que leur simple escapade d’un week-end se transforme vraiment en vacances à tomber par terre. »

Une vidéo publiée sur la page Instagram du film avait cette légende :

« Si vous êtes quelqu’un qui est enthousiasmé par les dernières nouvelles de Terrifier, mais qui ne veut pas attendre si longtemps pour voir un autre slasher nouveau et passionnant avec des effets pratiques brutaux, alors ne vous inquiétez plus car Stream est là pour vous. Alors cliquez sur le lien dans notre bio pour être le premier à voir la nouvelle affiche et assurez-vous de suivre @streamfranchise pour plus de mises à jour. Vous pouvez toujours faire partie de l’équipe sur Indiegogo mais c’est votre dernière chance car la campagne se termine dans quelques semaines.

Les principaux acteurs

Fuzz sur l’objectif Productions

Jusqu’à présent, quatre tueurs, ou joueurs, ont été révélés dans le film.

Jason Leavy joue le joueur 1. En plus de jouer l’un des tueurs, Leavy est également co-scénariste du film, producteur et frère cadet du réalisateur Michael Leavy. Ses précédents crédits d’acteur incluent à la fois terrifiant films, un flic dans le premier et un fêtard dans le second. Leavy a également joué Finbar dans Attractions anormaleségalement originaire de Fuzz sur Lens Productions.

David Howard Thornton joue le joueur 2. Auparavant, Thornton a joué Art the Clown dans les deux terrifiant films (et la série comique Pete Davidson Bupkis, assez curieusement.) Thornton a également joué une version plus meurtrière du Grinch dans Le méchantune parodie de film slasher sorti l’année dernière, et un planton dans la série télévisée Gotham.

Liana Pirraglia joue la joueuse 3. Dans sa jeunesse, elle était sur Tout-petits et diadèmes. En plus de cela, elle a joué dans plusieurs courts métrages, comme Ester dans Prodigué. En termes de longs métrages, Pirraglia a également joué Baker dans Verrouiller l’amour. En plus de sa carrière d’actrice, Pirraglia est également mannequin, chanteuse, danseuse et serveuse Hooters.

Mark Haynes joue le joueur 4. Il est apparu non crédité dans Rowdy Bear # 2 en Frèresmeurtri comme Lady Killer Posseet Leather Daddy # 2 dans Ville haute. En plus de cela, Haynes était également un doublé photo pour Dave Bautista dans Verre Oignon et Frappez à la cabine, servant de remplaçant à l’acteur lors de cette dernière. Haynes a également fait des cascades dans Ray Donovan et Gotham.

Allez ici pour contribuer à Ruisseaux des fonds et gagnez des avantages intéressants. La campagne se termine à la fin de ce mois.