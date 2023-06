Juste au moment où il semblait que nous avions tout vu, quelqu’un a commencé à jouer « Doom » sur… le télétexte

Pandora Charm Pendant Avion à Hélice

Donnez de la hauteur à votre style avec ce charm pendant fini main en argent 925/1000e sur le thème du voyage. Conçu pour être porté sur nos bracelets à charms et nos bracelets joncs Pandora Moments, ce charm est en forme d'avion et décoré d'hélices miniatures. Le disque est décoré d'émail bleu et blanc appliqué à la main et gravé des mots « To travel is to live » (Le voyage, c'est la vie). Portez ce bijou en souvenir de votre voyage préféré ou pour symboliser votre âme de globe-trotteuse.