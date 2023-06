L’idole et l’euphorie pourraient-elles se dérouler dans le même univers ?

Linnea Rembourrage billes polystyrène sac 40 L

REMBOURRAGE BILLES POLYSTYRENE - SAC 40 L Ce rembourrage en billes de polystyrène est idéal pour donner du volume aux objets. Ces billes mesurant entre 2,5 et 3,5 mm sont à la fois légères et gonflantes, elles ont l'avantage de ne se tasser que très peu avec le temps. Les billes de polystyrènes sont généralement utilisées pour remplir des objets comme les coussins d'allaitement, cales nuque, coussins pour animaux. Vous pourrez les garnir en fonction du confort que vous recherchez et leur redonner du gonflant s'ils ont perdu du volume avec le temps. A titre indicatif il vous faudra environs 40 litres de billes de polystyrènes pour remplir un pouf de 40 cm de diamètre et 30 cm de hauteur, 160 litres litres pour un coussin d'allaitement de 120 cm de longueur et 40 cm de diamètre. Les billes de polystyrène sont lavables en machine jusqu'à 40°C, et pour votre sécurité elles sont non inflammables (certificat M1). Côté technique : Matière : billes polystyrène Poids ~0,45 kg Livré dans un sac transparent avec poignée Fabriqué en France Côté pratique : Lavable en machine à 40 °C Séchage rapide Les plus du produit : Léger et gonflant Résistant Non inflammable (certificat M1)