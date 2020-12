CD Projekt Red promet de continuer à mettre à jour Cyberpunk 2077, avec deux gros patchs arrivant en janvier et février

Cyberpunk 2077 lancé d’une manière que certains attendaient – extrêmement bogué, avec des performances choquantes sur la PS4 de base et Xbox Une console. Pour ceux qui ont joué à The Witcher 3 au lancement, ce n’est pas une énorme surprise, ce jeu a également été lancé dans un mauvais état.

Aujourd’hui CD Projekt Red a annoncé qu’ils n’avaient pas tenu leurs promesses, s’excusant pour l’état approximatif du jeu sur les consoles de base, et a promis de continuer à améliorer les performances et aplanir les bugs. Vous pouvez lire le message complet ci-dessous:

Le domaine clé sur lequel se concentrer est que le jeu a déjà reçu un correctif majeur, quelques jours seulement après son lancement. La mise à jour 1.04 a corrigé certains bugs, problèmes et erreurs avec des moments clés de l’histoire, bien qu’elle n’ait guère amélioré les performances du jeu sur le matériel de dernière génération.

D’autres mises à jour prévues pour le début de 2021, avec deux correctifs distincts arrivant en janvier et février, permettront, nous l’espérons, de rendre les performances du jeu plus conformes aux attentes des gens.

Le CDPR a également tenu à déclarer qu’il aidait les gens à obtenir des remboursements pour le jeu s’ils étaient déçus de leur achat. Cela pourrait être une bonne voie à suivre si vous ne voulez pas attendre les mises à jour ou avoir l’impression d’avoir été trompé par CDPR – vous ne seriez pas la seule personne à ressentir cela.

Sinon, vous pouvez vous asseoir et attendre quelques mois de plus (le jeu aurait probablement dû être retardé à nouveau, de toute façon) et jouer au jeu lorsque certains des bogues et des problèmes de performances ont été réglés.

Si l’histoire de CDPR avec le développement de jeux est quelque chose à dire, vous pouvez faire confiance au studio qui a publié The Witcher 3, puis l’a affiné sur plusieurs mois pour produire l’un des meilleurs jeux de la décennie.

Cyberpunk 2077 n’est pas un jeu fini, mais les principes fondamentaux d’un chef-d’œuvre se cachent quelque part dans les bugs, les problèmes de performances et l’IA de mauvaise qualité.

Son histoire est fascinante et le monde est beau, cela peut être un peu difficile à apprécier avec certains des problèmes que les gens rencontrent, même sur du matériel haut de gamme.

Outre les packs DLC gratuits attendus – qui comprendront, espérons-le, des changements majeurs de qualité de vie ainsi que de nouveaux contenus à apprécier dans Night City – Cyberpunk 2077 est probablement l’un de ces jeux auxquels vous pourriez attendre un an pour jouer, puis tirer le meilleur parti du titre .