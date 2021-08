Stranger Things Saison 4: Date de sortie, distributions toutes les nouvelles à venir

C’est une excellente nouvelle pour les fans de Stranger Things. Bien que vous ayez peut-être perdu la trace du fait que Stranger Things SAISON 4 existe. Les futurs téléspectateurs de Netflix sont toujours dans les limbes en raison de problèmes de production liés à la pandémie. Mais, il peut y avoir de la lumière à l’autre extrémité. La salle des scénaristes et les membres de la distribution ont fait allusion à une date de sortie antérieure à celle que nous avons depuis des années.

Stranger Things (Saison 4) : Statut de renouvellement

Après avoir taquiné pendant plusieurs jours, cela menait maintenant au 30 septembre 2019. Netflix a confirmé que Stranger Things reviendrait dans sa quatrième saison. Les Duffer Brothers ont signé un contrat pluriannuel avec Netflix. Il s’agit du plus gros contrat que Netflix a conclu avec Shawn Levy (producteur de cette série). La date de la saison 4 a été fixée pour cette année. Finn Wolfhard a cependant indiqué que la série pourrait revenir l’année suivante, ce qui signifierait 2022.

La « saison 4 » est la dernière saison ou non.

Difficile de dire si la saison 4 se terminera ou non. Shawn Levy a affirmé qu’ils pouvaient voir les événements de la saison 4. Il était certain que la saison quatre aurait lieu. Il a également assuré qu’il y a toujours la possibilité qu’une nouvelle saison soit créée. Les Duffers utilisaient des revisites du processus pour traverser le chaos et tout le plaisir tandis que The Duffers et The Producers décrivent toute la saison.

Les principaux arcs de la saison doivent être familiarisés, comme ils l’ont toujours été. Ils seraient préparés à des rebondissements inattendus alors que les Duffers tombaient dans une nouvelle et surprenante inspiration lorsqu’ils commençaient à réécrire leur scénario.

Selon les Duffer Brothers, il n’est pas certain que la cinquième saison soit tournée. Ils ont également indiqué qu’ils ne savaient pas exactement où ils en étaient à la fin de la cinquième saison.

Tous les épisodes

La quatrième saison compte huit épisodes. C’est la même chose que la première saison. Mais, le bureau de l’écrivain a neuf scripts. Le 7 novembre, les scénaristes de Stranger Things ont fait une annonce sur Twitter concernant le premier épisode de leur série et les noms des scénaristes.

Épisode 401 – « Chapitre un » : Le club des flammes infernales. Écrit par The Duffer Brother.

à la recherche de nouveaux membres… êtes-vous ? pic.twitter.com/P1xAWNUPss – écrivains étrangers (@strangerwriters) 7 novembre 2019

Jeter

Il est confirmé que Tom Wlaschila jouera également dans la saison 4. Nous le verrons lors de la première partie de la quatrième série.

Nikola Djuricki devrait également jouer Yuri.

Nikola uričko rejoint le casting de #StrangerThings4! pic.twitter.com/SAyozOmV3u – Spoilers de choses étranges (@SThingsSpoilers) 6 avril 2020

Cette saison, nous verrons également Kali et son gang.

Apparemment, « le gang de Kali » de la saison 2 revient à #StrangerThings4 pic.twitter.com/88ioKJhyB7 – Spoilers de choses étranges (@SThingsSpoilers) 18 novembre 2020

La saison 4 est la quatrième saison de Stranger Things. Tom Wlaschiha incarne Dmitri. Winona Ryder, Joël Stoffer. Caleb McLaughlin. Noé Schnapp. L’évier de Sadie. Natalia Dyer. Joe Keery. Maya Hawke. Priah Fergusson, Cara Buono. Brett Gelman. Robert England dans le rôle de Victor Creel. Jamie Campbell Bower dans le rôle de Peter Ballard. Eduardo Franco dans le rôle d’Argyle. Sherman Augustus dans le rôle du lieutenant-colonel Sullivan. Joseph Quinn.

La saison 4 verra le retour du Dr Brenner. Amybeth McNulty incarnera Vickie, Myles Truitt incarnera Patrick, Regina Ting Chen incarnera Mme Kelly, Grace Van Dien incarnera Chrissy.