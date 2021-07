Sheri Moon partage une mise à jour sur The Munsters de Rob Zombie, verrons-nous bientôt une bande-annonce?

Bien qu’il y ait de nombreux fans de Les Munster en attendant avec impatience plus de détails sur le prochain redémarrage du film de Rob Zombie, il est peut-être temps de freiner votre enthousiasme, car Sheri Moon Zombie a déclaré qu’il faudrait « un certain temps » avant qu’il n’y ait quelque chose à montrer. Partageant une image sur son compte Facebook, l’actrice qui assumera le rôle de Lily Munster a donné aux fans leur première mise à jour sur le film depuis son annonce officielle par Zombie, mais ce n’était pas exactement ce qu’ils espéraient.

« Voir les gens demander quand une bande-annonce sort », a-t-elle déclaré à propos de Le film des Munsters. « Le film est en pré-production, en cours de repérage, donc rien à montrer pendant un moment. »

Le message comprenait une photo prise à bord du « Munster Koach », qui est la deuxième fois que le véhicule est vu récemment après avoir été utilisé en instantané juste après l’annonce initiale du projet. Zombie est un fan de longue date de l’ancienne série comique, mais on ne sait pas encore exactement dans quelle direction il prendra la propriété classique. La marque Zombie ne crie généralement pas pour s’amuser en famille et est beaucoup plus susceptible de vous faire crier, donc par-dessus tout, c’est cette information que la plupart des fans veulent vraiment découvrir.

Posté sur son Instagram le mois dernier, Rob Zombie surpris beaucoup en écrivant, « Attention furoncles et goules ! Les rumeurs sont vraies ! Mon prochain projet sera celui que je poursuis depuis 20 ans ! Les MUNSTERS ! Restez à l’écoute pour des détails passionnants au fur et à mesure que les choses avancent. » Évidemment, cette dernière phrase est ce qui a alimenté de nombreuses questions de la part des fans, et bien qu’il dise « à mesure que les choses avancent », pour beaucoup, cela signifie pas moins de plusieurs mises à jour chaque jour à partir de maintenant. Pour ces personnes, cela va être une longue attente pour cette mise à jour.

Universal, dans un mouvement très Disney, est actuellement en train de faire revivre bon nombre de ses anciennes propriétés d’horreur, et après que leur « Dark Universe » n’ait pas réussi à se faire connaître, c’était leur standalone L’homme invisible, qui a complètement réinventé l’ancienne propriété comme une horreur sombre axée sur la violence domestique, qui leur a donné un film à succès qui a semblé recueillir les éloges des critiques et du public. Comme le réalisateur de ce film l’a déclaré dans une interview avec Bande dessinée, com qu’il n’avait pas l’habitude de faire des suites, il se pourrait que Les Munster deviendra un autre de leurs efforts d’horreur réinventés.

Le film étant aux tout premiers stades de la pré-production, comme l’a noté Sheri Moon Zombie, nous aurons quelques mois à attendre avant même d’arriver au point de voir le tournage du film commencer, nous ne verrons donc probablement rien de réel d’intérêt avant le début de l’année. Il n’y a évidemment pas encore de mot sur la date de sortie du nouveau film, mais sur la base d’un délai raisonnable, il est susceptible d’être vers le début de 2023 au plus tôt. Alors installez-vous, fans de Munsters, ça va être une longue attente pour cette bande-annonce.

Sujets : Les Munsters