La Justice League de Zack Snyder arrive dans les cinémas pour des projections de charité IMAX limitées

Peu de projets de films dans l’histoire ont connu le même genre de retournement dramatique que Justice League de Zack Snyder. Du studio jurant que le film n’a jamais existé, à sa sortie sur HBO Max après trois ans d’intenses campagnes de fans, le « Snyder Cut » a volé à l’encontre de toutes les règles hollywoodiennes. Maintenant, Zack Snyder a confirmé dans une récente interview que son film fera également ses débuts dans les salles de cinéma, bien que ce soit une affaire de sortie limitée.

« [The studio has] m’a donné une poignée de projections de charité dans IMAX. Alors au fur et à mesure que nous avançons, je vais faire une poignée de projections caritatives – un couple en couleur, un couple en noir et blanc – et c’est mon plan. Alors que nous nous dirigeons vers l’automne, avec les Nerd Queens, nous voulons vraiment faire Zack Con Two, ou Snyder Con Two. L’idée serait de faire un week-end IMAX où nous ferions Man of Steel, BvS et Justice League comme une sorte d’événement de trois jours et essayer d’obtenir autant de personnes qui ont fait le film et le casting et quiconque aidera. nous comme un événement de charité énorme. Une grande sorte de rassemblement de fans avec le cosplay et le tout … comme une vraie célébration de tout cela. «