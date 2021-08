Camées ? Le plus rare et le plus cher !

Telephone Portable Android 10 Octa-Core 4Go+64Go, 4G Smartphone Debloqué Pas Cher, Ecran 6,52 Pouces, 16MP AI Triple Rear Caméras Ulefone Note 9 P, Fingerprint, 4500mAh Batterie, Dual Nano SIM + TF

❤【Android 10 & Amazing STYLISH DESIGN】Le smartphone utilise le dernier système d'exploitation Android 10.Il vous apportera une expérience Android plus simple, plus intelligente et plus utile, et utilise un nouveau thème sombre pour protéger vos yeux et prolonger la durée de vie de la batterie.Le design élégant du Note 9P s'inspire de la nature miraculeuse, reflétant les couleurs étonnantes de la lumière et du cosmos, et le design plus fin le rend facile à utiliser d'une seule main. ❤【Processeur Octa-Core et Big ROM】 Note 9P Telephone Débloqué Avec un processeur octa-core de 12 nm, peut offrir une expérience de jeu et de visualisation fluide.Avec jusqu'à 4 Go et 64 Go d'espace de stockage interne, vous pouvez utiliser plusieurs applications en même temps et enregistrer plus de photos , des chansons et des applications sur le téléphone Note 9P. ❤【Fente de Carte 3 EN 1 et Dual Nano SIM + TF】 avec la conception de fente pour carte 3 en 1, vous pouvez insérer trois cartes dans Note 9P en même temps sans contrat et prendre en charge jusqu'à 256 Go Le téléphone vous offre plus d'espace de stockage pour tout.Ce portable 4G prend en charge la double veille de la carte SIM double, qui peut facilement distinguer le travail de la vie personnelle lorsque vous voyagez à l'étranger ou se connecter à un réseau LTE local à haut débit et stable. ❤【ÉCRAN ULTRA-GRAND ET TRIPLE CAMÉRAS ARRIÈRE】 avec le verre incurvé 2.5D de 6,52 pouces, vous pouvez regarder des émissions ou jouer à des jeux avec une meilleure vue. Le système à trois caméras comprend un objectif principal 16MP, un objectif macro 5MP et un objectif 2MP, prend également en charge HDR qui peut vous aider à prendre des photos plus belles. La caméra frontale SONY 8MP capture chaque détail du visage en haute résolution avec le mode d'embellissement intelligent. ❤【4500MAH BATTERY & 4G GLOBAL BANDS】Avec 4500mAh batterie vous permet de diffuser,de jouer,de discuter et de texte pendant des heures avant de ne pas avoir de recharge, prend également en charge la charge inversée OTG pour charger d'autres appareils.Autonomie en veille de 300 heures,temps de conversation de 16 heures, Type-C double face enfichable.Note 9P Téléphone Débloqué prend en charge les bandes de fréquences mondiales,vous permet de rester en contact avec vos amis et votre famille partout.