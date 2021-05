‘Loki’: une nouvelle bande-annonce montre les capacités magiques du protagoniste

Créatures magiques - Gobelin de Gringotts - Figurines Harry Potter

Rajoutez a votre collection des créatures magique la superbe figurine du Gobelin de Gringotts! Les gobelin sont des créatures très intelligentes, di espèce humanoïdes et de petite taille, avec des doigts et des pieds allongés. Ils sont également très malins et ont la capacité de faire de la magie sans baguette. Cette figurine représente un Gobelin en plein travail à la banque Gringotts. il est représenté sur un pupitre, avec des sacs d’argent apposés sur l’avant de la figurine. L’objet est protégé par une belle boîte transparente en acrylique sur laquelle est gravé le nom de la créature magique. Ses dimensions sont de 1.8 cm x 18.4 cm.