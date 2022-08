Stranger Things : La scène de la saison 4 qui a pris deux ans à faire

Netflix

Stranger Things a lancé son quatrième volet il y a plus d’un mois, mais des nouvelles sur le travail effectué en production continuent d’arriver. Quelle scène a mis deux ans à faire ?

©NetflixStranger Things : La scène de la saison 4 qui a pris deux ans à faire.

choses étranges fait partie des séries phares du service de streaming Netflix, mais trois ans ont dû s’écouler pour voir sa quatrième saison, qui a été divisée en deux volumes publiés le 27 mai et le 1er juillet. Bien que la pandémie de coronavirus ait été importante pour son report, il y a aussi eu des travaux de production qui ont été prolongés et il a récemment été révélé qu’une scène a mis environ deux ans à se faire. Regardez ce que c’est !

Depuis son premier épisode, l’émission a montré une certaine ambition d’apporter un monde fantastique à l’écran avec Upside Down, c’est donc quelque chose sur lequel l’équipe VFX a dû travailler dur. Dans cette saison 4, le monde à l’envers prend plus d’importance que le reste de ce que la série a vu, donc tout type de prise de vue en relation avec ce secteur de l’univers de la série a pris plus de temps qu’on ne l’imaginait.

+ La scène de Stranger Things 4 qui a pris deux ans à faire

Julien Hérysuperviseur des effets visuels choses étrangesa parlé aux médias Collisionneur sur le travail effectué et a déclaré que toute question entourée de voisine, le méchant, a nécessité de nombreuses prises. Concrètement, la Maison de la famille Creel était un lieu où les personnages prenaient dimension de ce qui se passait et où diverses scènes se déroulaient, mais un plan en particulier du manoir a duré deux ans.

« En fait, il y a un fait amusant, nous avons commencé avant la pandémie sur cette émission, nous avons commencé à y travailler il y a plus de deux ans. Nous avons en fait commencé à développer des looks et des actifs avant la pandémie. Quand elle s’est arrêtée, nous travaillons toujours sur une ou deux scènes »a dit Héry. Puis il révéla : « Le plan de haut vol de Hawkins pour suivre les Demobats jusqu’à la Creel House nous a pris près d’un an et demi à deux ans pour y arriver, changer l’animation, et il y avait beaucoup de temps, donc ça nous a pris un beaucoup de temps pour développer cette prise. C’était donc génial.. Cette scène a été vue dans la bande annonce officielle à 1:59 !

À l’écran, les fans ont vu le produit fini avec Hawkins depuis les airs aux côtés des chauves-souris de l’Upside Down, en suivant le lac et les forêts en décomposition que le travail acharné de l’équipe d’effets visuels a développés. En revanche, ils n’ont donné aucun détail sur la cinquième et dernière saison de choses étrangesqui a déjà commencé son processus d’écriture et arriverait d’ici la mi-2024.

