Nicole Kidman jouera dans la série limitée « The Perfect Nanny » sur HBO

Nicole Kidman et Maya Erskine ont rejoint la série limitée de HBO La nounou parfaite, selon un récent rapport de Variety. L’actrice oscarisée revient sur HBO après la série primée aux Emmy Awards La défaiteavec Hugh Grant.





Les gros petits mensonges star dirigera et produira le film HBO série limitée basée sur le livre du même nom. La nounou parfaite sera basée sur le roman de l’écrivaine française Leïla Slimani, sorti en 2016. La réalisatrice française Lucie Borleteau a adapté le livre en 2019 et Karin Viard a joué dans le film. Le film a reçu des critiques négatives.

Le livre raconte l’histoire de Myriam, une mère franco-marocaine, à la recherche d’une nounou pouvant s’occuper de ses deux enfants afin de reprendre son activité dans un cabinet d’avocats. Cependant, après un certain temps, la colère, la jalousie et différentes émotions commencent à augmenter, ce qui provoque une terrible tragédie dans la famille en raison de sa dépendance à l’égard de la nounou. La nounou parfaite L’histoire tragique est inspirée de l’affaire du meurtre de Leo et Lucia Krim en 2012.

La prochaine série limitée renforcera la place de Kidman dans le milieu télévisuel. L’actrice a déjà joué dans deux séries à succès pour HBO, De gros petits mensonges et La défaite. Kidman est également apparu dans Robert Eggers L’homme du nordavec Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy et Willem Dafoe, et la série limitée de Hulu Neuf parfaits inconnus au cours des dernières années. De plus, l’actrice à succès est actuellement sur l’original d’Apple TV + Rugiraux côtés d’Alison Brie et Fivel Stewart.

Kidman jouera également dans Expatriés et Une affaire de famille aux côtés de Zac Efron, Paramount + original Lionne série, et le très attendu Aquaman et le royaume perdu.





Maya Erskine jouera et écrira le scénario

Maya Erskine dirigera aux côtés de Nicole Kidman. Erskine est également le créateur de la série et servira d’écrivain. Erskine faisait partie de la comédie Hulu Stylo15. De plus, l’actrice jouera dans le film attendu de Prime Video Monsieur et Madame smith avec Donald Glover. Erskine faisait également partie de l’original de Disney + Obi Wan Kenobi série comme Sully.

Le synopsis officiel de La nounou parfaite se lit comme suit: » Dans la mini-série, une nounou apparemment parfaite va travailler pour un couple avec deux jeunes enfants, mais sa personnalité serviable finit par se détériorer en quelque chose de sinistre. »

Les autres stars rejoignant la série ne sont pas encore connues et il n’y a pas encore de date de sortie officielle.