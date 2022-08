La bande-annonce de gameplay de Marvel’s Midnight Suns montre les compétences de combat de Captain Marvel

Captain Marvel a fait ses débuts dans le treizième numéro de Marvel Super-Heroes en 1968. Grâce à sa force extraordinaire, elle peut voler et voyager rapidement sur les distances qui séparent la Terre des systèmes stellaires lointains.

Les visuels du jeu vidéo de Captain Marvel combattant les ennemis interstellaires des Midnight Suns suggèrent que l’alliance entre elle et les Avengers sera couronnée de succès.

Christopher Odd de 2K NextMaker fournit la démonstration de gameplay, qui se concentre sur l’un des héros les plus puissants du jeu. Contrairement aux autres héros de Marvel’s Midnight Suns, Captain Marvel possède un mécanisme unique appelé Binary Meter qui a été créé spécialement pour elle et son style de jeu.

Plus vous utilisez les cartes de Captain Marvel, plus ce compteur peut être construit. Lorsqu’il est plein, Carol Danvers peut entrer dans «l’état binaire», ce qui augmente sa puissance et double sa puissance d’attaque, faisant d’elle une adversaire redoutable.

Les joueurs voudront garder un œil sur cela et s’assurer que son bloc reste élevé lorsque Captain Marvel interagit avec des ennemis, car dans son état binaire, elle le quittera si son bloc atteint jamais zéro.

D’autres assauts vus dans la démonstration de gameplay incluent des compétences telles que l’explosion de rayons cosmiques dommageable de Captain Marvel.

La carte peut être améliorée pour fournir des capacités de compteur, ce qui pourrait être très utile si vous vous retrouvez entouré d’ennemis et infligez des dégâts aux ennemis qui vous attaquent pendant un tour complet.

Vous n’avez rien ressenti ? Le pouvoir passif de Captain Marvel augmente vos chances d’obtenir une capacité de contre avec chaque ennemi vaincu.

On ne sait pas qui sera présenté dans la prochaine vitrine de personnages, mais Midnight Suns a l’habitude d’introduire des super-héros à travers des films teasers avant de les approfondir. En conséquence, le prochain teaser de personnage devrait nous indiquer sur quel personnage nous pouvons nous attendre à en savoir plus.