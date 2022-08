En plus de The Sandman : d’autres adaptations incontournables de Neil Gaiman sur Netflix et Prime Video

Netflix

The Sandman est arrivé sur Netflix et est déjà un succès, nous en profiterons donc pour vous recommander d’autres adaptations de Neil Gaiman à regarder en streaming. Voyez ce qu’ils sont!

© GettyEn plus de The Sandman : d’autres adaptations incontournables de Neil Gaiman sur Netflix et Prime Video.

Neil Gaman Il est reconnu comme l’un des meilleurs auteurs de fiction des dernières décennies, se consacrant avec des bandes dessinées et des romans qui l’ont catapulté à la renommée mondiale. Pour cette raison, plusieurs sociétés de production jettent un coup d’œil sur leurs productions pour les adapter à l’écran, comme cela s’est produit récemment avec L’homme de sable au format série pour le service de streaming Netflix. En plus de cette sortie, nous vous apporterons ici d’autres adaptations cinématographiques et télévisuelles que vous ne pouvez pas manquer sur la même plateforme et Amazon Prime Vidéo. Il y a aussi un bonus !

+Autres adaptations de Neil Gaiman sur Netflix et Prime Video

4- De bons présages

Série basée sur le roman homonyme publié en 1990, créée et également écrite par Gaiman, sous la direction de Terry Pratchett. Dans sa distribution principale, nous retrouverons Michael Sheen, David Tennant, Daniel Mays, Sian Brooke, Ned Dennhy, Ariyon Bakare et Nick Offerman, entre autres. Son intrigue suit le démon Crowley et l’ange Aziraphale, qui se sont habitués à la vie sur Terre en tant que représentants du Ciel et de l’Enfer et cherchent à empêcher l’arrivée de l’Antéchrist avec Armageddon.

Disponible en: Amazon Prime Vidéo

3- Poussière d’étoiles

Film basé sur le roman du même nom de Gaiman publié en 1999. Matthew Vaughn a réalisé et co-écrit ce film fantastique romantique avec Claire Danes, Charlie Cox, Sienna Miller, Ricky Gervais, Michelle Pfeiffer et Robert De Niro. Sa prémisse est centrée sur Trista, un jeune homme de la ville fictive de Wall en Grande-Bretagne qui entre dans le monde magique pour récupérer une étoile déchue à donner à sa bien-aimée Victoria, en échange de sa main en mariage.

Disponible en: Netflix

2- Dieux américains

Série basée sur le roman homonyme de Gaiman publié en 2001. Michael Green et Bryan Fuller ont développé cette adaptation qui a été créée en 2017, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par Jesse Alexander en tant que showrunner principal pour ses deux prochaines saisons. De quoi s’agit-il? Quelques jours avant de quitter la prison, la femme de Sombra, Laura, meurt dans un mystérieux accident de voiture. Abasourdi par le chagrin, il rentre chez lui. Dans l’avion, vous rencontrerez l’énigmatique Monsieur Mercredi, qui prétend être un réfugié d’une ancienne guerre, un dieu, et aussi le roi d’Amérique.

Disponible en: Amazon Prime Vidéo

1- Lucifer

Série basée sur le personnage de The Sandman créée par Gaiman. Cette émission fantastique a commencé sa diffusion en 2016 jusqu’à ce qu’elle soit annulée par Fox, mais ensuite Netflix a repris ses trois dernières saisons en obtenant un grand nombre d’audience. Mettant en vedette Tom Ellis, cette histoire suit Lucifer Morningstar, un ange beau et puissant qui a été expulsé du paradis pour sa rébellion, mais qui s’ennuie maintenant de sa vie et quitte son royaume pour Los Angeles, où il dirige sa propre boîte de nuit appelée Lux de manière discrète, jusqu’à ce qu’il soit impliqué dans une enquête pour meurtre.

Disponible en: Netflix

BONUS : Coraline

Bien sûr, il ne peut être exclu d’aucune liste, même s’il n’est pas sur Netflix ou Prime Video. Film basé sur le roman du même nom de Gaiman en 2002. Henry Selick a pris en charge le scénario et la réalisation de ce film d’horreur en stop-motion anormal sorti en 2009 et qui ne laisse à ce jour que de bons souvenirs à votre écoute. Son intrigue captivante tourne autour d’une fille qui découvre une porte secrète dans sa nouvelle maison et entre dans une réalité qui la reflète fidèlement à bien des égards.

Disponible en: Location Apple TV+

