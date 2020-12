Galaxy A72 5g: Design Rappelant Le Samsung Galaxy S20 Fe

Samsung devrait bientôt ajouter un téléphone portable géant à son milieu de gamme: le Galaxy A72 5G. Les premiers détails et une image haute résolution sont maintenant apparus sur le web. Cependant, le design nous semble très familier.

Steve Hemmerstoffer nous montre-t-il un Galaxy S20 FE ou le nouveau Galaxy A72? Le célèbre leaker a publié une photo sur laquelle on peut voir le successeur du Galaxy A71. De l’avant, cela ressemble à l’édition Fan de la série S actuelle. Dans l’image au-dessus de cet article, vous pouvez voir le S20 FE, tandis que vous pouvez regarder le A72 directement sous ce paragraphe. En conséquence, Samsung restera apparemment fidèle à son langage de conception uniforme en 2021.

Galaxy A72 avec quadruple caméra?

Le Galaxy A72 aurait un écran plat de 6,7 pouces. L’écran devrait être aussi grand que celui du Galaxy S21 +. La caméra frontale est située dans un petit trou (Infinity-O) en haut du panneau. Samsung aurait installé une caméra quadruple à l’arrière.

Steve Hemmerstoffer ne sait pas encore quels objectifs le constructeur sud-coréen utilise pour le Galaxy A72 5G. Mais il compte sur un objectif principal qui a une résolution d’au moins 64 MP. Galaxy Club rapporte que sa supposition est exactement la bonne. Le portail affirme également avoir découvert que la configuration de la caméra comprend un ultra grand angle (12 MP), un capteur de profondeur (5 MP) et un objectif macro (5 MP).

Classe moyenne avec connexion jack

Une prise casque devrait également être à bord. Ceci est intéressant pour les utilisateurs qui écoutent leur musique avec des écouteurs filaires. De plus en plus de fabricants se passent de cette fonctionnalité, en particulier avec les smartphones premium. Quand Samsung sortira le Galaxy A72 est actuellement inconnu. La version 4G du prédécesseur est apparue en janvier 2020, la version avec 5G en juin.

Hemmerstoffer s’attend à un prix de l’équivalent inférieur à 490 euros. Cela devrait être rendu possible, entre autres, par un dos « Glasstic » bon marché, que Samsung utilise déjà pour certains autres appareils. Le matériau est en plastique, mais il ressemble et se sent presque comme du verre.

Samsung semble en fait continuer à s’appuyer sur une conception éprouvée en 2021. Selon les rumeurs, le Galaxy A52 et le Galaxy A72 se ressemblent presque – à l’avant et à l’arrière. L’A52 serait seulement 0,2 pouce plus petit.