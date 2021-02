Stranger Things 4 révèle un nouveau numéro de téléphone mystérieux dans un pack de fans russes

Un nouveau numéro de téléphone de Stranger Things en Alaska fait allusion au scénario russe de Hopper pour la saison 4. Voici ce qui se passe lorsque vous appelez le 907-206-7700.

Choses étranges semble taquiner de nouveaux détails sur la saison 4, après que le compte Instagram officiel a commencé à envoyer des paquets mystérieux aux fans.

Un nouvel indice pour Choses étranges 4 est maintenant apparu, grâce à un ensemble de poupées matriochka russes et à un autre numéro de téléphone qui semble provenir d’Alaska.

Le compte de fans @strangerthnigstv a partagé des photos d’un colis reçu le 17 février, qui semblait avoir été envoyé de Russie. La boîte avait « Poste aérienne » écrit sur le côté en russe, à côté d’un certain nombre d’autres mots russes, un symbole pour le spray « tueur de mites » et quelques bouts de journaux Hawkins.

La boîte contenait également un ensemble de poupées matriochka russes, avec un morceau de papier enroulé autour de la figure finale avec un numéro écrit dessus: 907-206-7700. Une fois composé, le numéro mène à un autre message vocal d’un nouveau personnage. Voici ce qu’il dit …

LIRE LA SUITE: Stranger Things saison 4: date de sortie, spoilers, casting, actualités et tout ce que nous savons



Stranger Things 4 tease le message vocal 907-206-7700 du nouveau personnage. Photo: @strangerthnigstv via Instagram

Que signifie 907-206-7700?

De retour quand Choses étranges 3 abandonné, les fans se sont vite rendu compte que le numéro de téléphone de Murray Bauman qui apparaissait dans l’émission était en fait un numéro actif. Les appelants ont été dirigés vers la messagerie vocale de Murray, qui a ensuite transmis un message à Joyce Byers que les fans pensaient être sur les allées et venues de Hopper.

Le nouveau numéro 907-206-7700 fait désormais allusion à un nouvel emplacement dans le salon. Le numéro de téléphone d’origine de Murray commençait par l’indicatif régional 618 de l’Illinois, et le nouveau numéro commence par l’indicatif régional 907 d’Anchorage, Alaska … qui est très près du Kamtchatka, en Russie, où Hopper est actuellement prisonnier.

Que se passe-t-il lorsque vous appelez le numéro 907-206-7700?

Tout comme l’ancien numéro de téléphone de Murray, le numéro 907 dirige les appelants vers un message vocal de Yuri, un nouveau personnage qui sera présenté dans la saison 4. Yuri (joué par Nikola Djuricko) est un passeur russe miteux et imprévisible qui aime les mauvaises blagues, froid et dur de l’argent liquide et du beurre d’arachide de style croquant.

Écoutez le message vocal 907-206-7700 de Yuri ci-dessous.

Voici ce que dit le message vocal de Yuri dans son intégralité:

« Bonjour, c’est Yuri, de Yuri’s Fish and Fly. Souhaitez-vous réserver un voyage avec moi et peut-être que nous survolons ensemble l’Arctique avec les poissons et les ours polaires? Je suis désolé que vous parlez, je ne vous entends pas parce que c’est un message préenregistré, espèce de cerveau de cacahuète. Je t’ai compris. Je t’ai bien compris. Je dois être très occupé maintenant, peut-être avec un client. Peut-être avec ma belle Katinka.

Mais je suis heureux de réserver un voyage pour vous une autre fois pour un bon prix juste. Prix ​​beaucoup plus juste que [unintelligable]… Laissez juste un numéro et j’appellerai quand moins occupé. Au revoir. »

(Si vous venez de l’extérieur des États-Unis, vous devrez composer le 00 1 (907) 206-770 pour entendre le message vous-même.)

Alors, qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, il semble que quelqu’un essaie de réserver un voyage avec Yuri dans l’espoir de se rapprocher du Kamchatka en Russie. Sur la base des détails de la description de son personnage, il semble que Yuri soit sur le point de faire passer quelqu’un en Russie … ou quelqu’un d’autre en dehors de la Russie.

Tournage sur Choses étranges 4 est toujours en cours, nous devrons donc probablement attendre un peu pour voir quel personnage nécessite les services de Yuri. Mais il semble certainement que la mission Hopper Rescue bat son plein, n’est-ce pas?

LIRE LA SUITE: Stranger Things 4 présentera une énorme révélation de l’histoire de Hopper

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂