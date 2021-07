Lucifer Saison 6: Date de sortie, distribution et tout le statut de production

Netflix a commandé une sixième saison improbable pour le drame démoniaque de Lucifer.

La page Twitter officielle de Lucifer annonce que Lucifer Saison 6 a été autorisé.

Warner Bros. semblait prêt à annuler la saison 3 de son émission sur un ange citadin. Cependant, Netflix a pris les rênes et a acheté la quatrième saison. Netflix a commandé une autre série d’épisodes après que la série, qui avait du mal à obtenir des abonnés, ait bien fonctionné. Les fans pensaient que la cinquième saison verrait la fin de Lucifer Morningstar (Tom Ellis), qui était un personnage de DC Comics. Netflix prétend que ce n’est pas le cas.

Cela double effectivement sa course s’il était encore sur le réseau TV. La saison 5 a été divisée en 16 épisodes, les huit premiers devant être diffusés plus tard cette année. Le moment de la diffusion finale sera connu une fois les 8 derniers épisodes diffusés (probablement en 2021).

La sixième série de Netflix Lucifer au début de la production, mais Ellis a résisté à l’offre.

Lucifer a miraculeusement franchi l’obstacle des cinq saisons

Lucifer n’est pas seulement la première série à avoir rencontré un problème dans les négociations après la saison 5. Les sixièmes saisons sont souvent difficiles pour les distributeurs de Netflix. La majorité des contrats de télévision initiaux ne bloquent les stars et le personnel que pour cinq saisons. Les distributeurs doivent souvent faire face à des talents clés afin de prolonger la durée de vie de la série à six saisons. On dirait qu’Ellis est passé par là.

Lucifer est une série qui s’appuie sur l’acteur principal charismatique. Il est difficile d’imaginer une autre itération sans Ellis. Il le sait probablement et ses agents aussi. Les avocats de Netflix ont été contraints de faire des heures supplémentaires pour garantir la star pour une autre course. Heureusement, tous les problèmes qui restaient sont maintenant résolus à la satisfaction de tous.

La sixième saison serait la dernière, ce qui semble un peu étrange pour une série sur la chair du diable. Netflix n’a pas encore confirmé la durée et le calendrier de la saison, mais on peut supposer qu’aucun nouvel épisode ne sera diffusé sur Netflix avant la fin de l’année prochaine.

Le nombre d’épisodes attendu se situera entre les dix de la saison 4 et les 16 de la saison 5.