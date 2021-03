Steven Yeun est le premier Américain d’origine asiatique à être nominé pour un Oscar du meilleur acteur

Steven Yeun vient d’entrer dans l’histoire avec sa nomination pour le meilleur acteur aux Oscars, devenant ainsi le premier acteur américain d’origine asiatique de l’histoire à être à l’honneur. Avant l’annonce officielle, il y avait eu des spéculations selon lesquelles Yeun participait à la conversation avec les Oscars en raison de sa performance acclamée dans Minari. Lundi, la liste complète des nominations pour les Oscars annuels de cette année a été révélée, confirmant officiellement la nomination de Yeun.

Riz Ahmed, la star britannique du Pakistan Son du métal, est également nominé dans la même catégorie que Yeun. C’est la première fois que deux hommes d’origine asiatique ou sud-asiatique sont nominés aux Oscars la même année. Ils rejoignent une petite poignée d’acteurs d’origine asiatique pour recevoir des nominations aux Oscars, dont Yul Brynner (Le roi et moi en 1956), Topol (violon sur le toit en 1971) et Sir Ben Kingsley (Gandhi en 1982 et Maison de sable et de brouillard en 2003).

Les autres nominations pour le meilleur acteur à Les Oscars cette année sont Chadwick Boseman (Fond noir de Ma Rainey), Anthony Hopkins (Le père), Gary Oldman (Mank). Entre-temps, Minari est également en lice pour le meilleur film, le meilleur réalisateur pour Lee Isaac Chung, la meilleure actrice dans un second rôle pour Yuh-jong Youn, le meilleur scénario original pour Chung et la meilleure musique originale pour Emile Mosseri.

Écrit et réalisé par Lee Isaac Chung, Minari suit une famille d’immigrants sud-coréens qui ont déménagé en Amérique rurale dans les années 1980 à la poursuite du rêve américain. Lors de sa sortie, il a reçu les éloges universels de la critique, avec actuellement un score presque parfait de 98% sur Rotten Tomatoes. Le jeu d’acteur a également été particulièrement salué, et si les gens sont contrariés de voir certains autres noms snobés par les Oscars cette année, tout le monde semble convenir que la nomination de Yeun est bien méritée.

Ça a été un voyage intéressant pour Steven Yeun En tant qu’acteur. Au début de sa carrière, il a trouvé son rôle d’évasion en tant que survivant de l’apocalypse zombie Glenn Rhee dans la série d’horreur AMC Les morts qui marchent. Il a été l’un des personnages les plus populaires de la série avant d’être tué de manière controversée après avoir joué pendant six saisons. Quand son personnage est parti, des millions de Les morts ambulants fans avec beaucoup disant que la sortie de Yeun a officiellement marqué le début de la fin. Depuis, les cotes diminuent rapidement et le spectacle est sur le point de se terminer après sa onzième et dernière saison à venir.

Yeun a également joué dans l’horreur acclamée de Joe Lynch Grabuge parmi d’autres films depuis son Les morts ambulants sortie, comme Okja, Brûlant, et Désolé de vous déranger. Il a également fait beaucoup de travail de voix off, qui comprend un rôle principal dans la série animée Amazon. Invincible de Les morts qui marchent créateur Robert Kirkman. Yeun est également attaché au drame à venir Les humains aux côtés de Jayne Houdyshell, Beanie Feldstein, Amy Schumer et Richard Jenkins.

Félicitations à Yeun pour sa première nomination au meilleur acteur. Les Oscars seront diffusés en direct le dimanche 25 avril à 20 h HE / 17 h HP sur ABC.

