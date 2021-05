Christie Brinkley et ses filles brillent dans une nouvelle publicité avant la fête des mères

Telle mère telle fille!

Christie Brinkley et ses filles, Alexa Ray Joel et Sailor Brinkley-Cook jouent dans une nouvelle séance photo juste à temps pour la fête des mères.

La séance photo, capturée sur vidéo pour la campagne 2021 Foundations de la marque de denim NYDJ, célèbre les «liens puissants entre les femmes qui sont fondamentaux pour … l’individualité et la confiance en soi», selon une description de la société de vêtements.

Les trois femmes ont bercé plusieurs paires de jeans NYDJ, montrant à la fois leurs styles partagés et individuels. Dans un clip, Joel porte un chemisier imprimé caramel et blanc et un jean noir. À sa gauche se trouve Brinkley – dans une veste de style kimono à fleurs, un haut blanc et un jean bleu foncé – et sa sœur, qui a choisi d’associer son jean bleu foncé à une veste en cuir noire.

À un moment donné, le trio pose également avec désinvolture avec les pieds nus et des tenues assorties de jeans bleu clair et de chemises blanches sans col.

Brinkley a également parlé de sa vision de la beauté dans la vidéo et Joel, 35 ans, a expliqué comment sa mère lui avait inculqué la confiance en elle et à ses frères et sœurs lorsqu’elle était enfant.

«Si la beauté ne commence pas dans votre cœur et votre âme et n’inclut pas la gentillesse, alors ce n’est pas une beauté durable», a déclaré le mannequin de 67 ans.

Joel, que Brinkley partage avec son ex-mari Billy Joel, a ajouté: «Pour moi, la beauté est créative. C’est la liberté d’expression, et ma mère a vraiment cet esprit bohème qu’elle a transmis à moi et à mes frères et sœurs.

Brinkley a révélé quelques sages conseils qu’elle a partagés avec ses deux filles au fil des ans. «Je dis toujours à mes filles: ‘Bloom où tu es plantée.

«Peu importe ce qui se passe dans votre vie, il y a toujours quelque chose que vous pouvez apprécier.»

La séance photo du NYDJ n’est pas la première fois que Brinkley a modelé avec ses filles. Brinkley et Brinkley-Cook, 22 ans, ont pris d’assaut la Fashion Week de New York en février 2019 lorsqu’ils ont marché au défilé Elie Tahari. Certains fans pensaient voir le double du duo mère-fille modelé dos à dos et se foutaient mutuellement sur la piste.

Le numéro de maillot de bain Sports Illustrated 2017 est également devenu une affaire de famille, lorsque les trois femmes ont posé côte à côte en maillot de bain. À l’époque, cela faisait près de quatre décennies après que Brinkley soit entré dans l’histoire en apparaissant sur la couverture pendant trois années consécutives en 1979, 1980 et 1981.

«Ma première pensée a été: ‘À mon âge? Pas question! »» Brinkley a déclaré au magazine People à propos du tournage à l’époque. «Quand j’ai eu 30 ans, je me suis dit: ‘C’est la dernière fois que je pose en maillot de bain!’ Quand ce numéro sortira, j’aurai 63 ans. Je me suis dit: «Ces jours sont révolus». Mais pour arriver à le faire avec mes filles, je me suis dit: «Une dernière fois!» »

Lors de la séance photo avec Sports Illustrated, Brinkley a déclaré que c’était un «véritable moment de boucle» pour elle de pouvoir faire une autre apparition dans le numéro emblématique, en particulier avec ses filles à ses côtés.

«Je peux être très émue à ce sujet», a-t-elle ajouté. «Il y a combien d’années, j’étais cette fille peu sûre d’elle espérant que je serais assez bien pour le magazine. Donc, voir mes filles avoir maintenant les mêmes pensées que moi, et pouvoir les voir réellement être là au travail, a été définitivement un grand moment. «