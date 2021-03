Martian Manhunter taquiné dans la dernière séquence de Snyder Cut avant les débuts de HBO Max

C’est la semaine. C’est enfin là. Zack Snyder’s Ligue de justice est maintenant à quelques jours de la sortie sur HBO Max, mais les surprises ne cessent de venir. On savait déjà que des personnages comme Darkseid, Cyborg, Barry Allen, Iris West, Green Lanterns et Martian Manhunter (que nous avons vu pour la dernière fois Batman V Superman) auront tous plus de temps d’écran, ce qui n’est jamais arrivé à la version 2017. Mais alors que nous avons déjà vu les autres personnages, la dernière bande-annonce de Snyder Cut apporte son premier regard propre et plutôt surprenant sur le Martian Manhunter.

Nous avons rencontré le Martian Manhunter, joué par Harry Lennix, pour la première fois en Homme d’acier en tant que général puis secrétaire à la Défense Calvin Swanwick. Alors que les théories des fans circulaient, ces films n’ont jamais confirmé qu’il était bien un super-héros. Après Joss Whedon fortement édité Ligue de justice libéré et reçu des critiques majoritairement négatives, Snyder a confirmé qu’il avait prévu de révéler la transformation de Swanwick en Martian Manhunter du DCEU dans le film.

De toute évidence (et heureusement), Snyder a respecté ses plans d’origine. Dans la dernière bande-annonce publiée par HBO Max, non seulement nous avons beaucoup plus de Darkseid, The Flash et Cyborg en action, mais nous voyons également les yeux de Martha Kent rougeoyer après avoir quitté l’appartement de Lois Lane. Cela va bien avec le storyboard que Snyder avait partagé en 2019 où il avait révélé une scène comprenant le Martian Manhunter qui ne s’était jamais rendu à la coupe théâtrale. Dans le storyboard, on a vu que les yeux de Martha brillaient brièvement en rouge, puis elle se transforme d’abord en Martian Manhunter avant de devenir le général Swanwick, confirmant que le super-héros de Mars vivait toujours déguisé sur Terre.

Lorsque Joss Whedon a pris la direction de Ligue de justice en 2016, il a refait la scène et a jeté toute la révélation Martian Manhunter. À sa place, nous avons vu la tristement célèbre scène où Lois Lane et Martha Kent se remémoraient Clark Kent, cette dernière se rappelant que son fils appelait Lois, «la femme la plus assoiffée qu’il ait jamais rencontrée» pour sa passion pour le journalisme. Elle le rectifia alors à la hâte en « le plus affamé » tandis que Lois laissa échapper un petit rire inconfortable. La décision de changer cela pour s’adapter au plan original – d’introduire Martian Manhunter – est déjà un énorme pas en avant par rapport à la version du film de Whedon.

Nous voyons également Green Lantern Yalan Gur en action, ce qui est un saut majeur par rapport à son camée clignotant en 2017. Ligue de justice. Mais peu importe à quel point le Snyder’s Cut est différent ou meilleur, la vérité en fin de compte (ce que même le réalisateur a accepté) est que sa version du film ne sera pas considérée comme canon par les Warner Bros (non pas qu’il existe un chose appelée «continuité» dans le DCEU). Il n’en reste pas moins qu’il n’y aura pas de suites ou de films solo qui exploreront les falaises de son Ligue de justice se terminera, ce qui signifie que même si le film fait avancer les histoires de Martian Manhunter ou de l’une de ses autres personnages, nous ne verrons malheureusement jamais ce que Snyder leur réserve ensuite. Vous pouvez consulter la bande-annonce finale de Justice League de Zack Snyder dans le lien youtube ci-dessus.

