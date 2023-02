Steven Spielberg a refusé Harry Potter et ne regrette rien

En tant que l’une des franchises les plus populaires de tous les temps, Harry Potter a très bien fait sans Steven Spielberg, mais il est néanmoins intéressant de penser à ce que les choses auraient pu être si le réalisateur emblématique avait dirigé le premier film de la série. Basée sur la série de livres originale de JK Rowling, la série de films a commencé en 2001 avec Harry Potter à l’école des sorciersalias Harry Potter et la pierre philosophale. Il a été réalisé par Chris Columbus, qui avait déjà réalisé des films à succès comme Seul à la maison 1 & 2 et Mme Doubtfire.





Avant que Columbus ne soit signé pour diriger Harry Potter 1, Spielberg a reçu une offre qu’il a finalement refusée. L’esprit derrière Les Fabelman parle de cette décision dans une conversation avec RRR le réalisateur SS Rajamouli dans une nouvelle pièce pour Variety. Il a expliqué comment il était déjà bien établi à Hollywood à ce moment-là et mieux placé pour accepter les emplois qui fonctionnaient le mieux pour lui et sa famille. Prendre en charge Harry Potter aurait mis Spielberg dans un autre pays pendant plusieurs mois à la fois, enlevant trop de temps à la famille. C’est pourquoi le réalisateur n’hésite pas à rejeter Harry Potter.

FILM VIDÉO DU JOUR

« La signification personnelle de [how the conflict between] l’art et la famille vont vous déchirer en deux m’est arrivé plus tard, après m’être déjà établi en tant que cinéaste, en tant que réalisateur en activité », explique Spielberg. « Kate [Capshaw] et j’ai commencé à élever une famille et nous avons commencé à avoir des enfants. Le choix que je devais faire était de prendre un emploi qui m’emmènerait dans un autre pays pendant quatre ou cinq mois où je ne verrais pas ma famille tous les jours… C’était une expérience déchirante.

Le Mâchoires Helmer poursuit : « Il y a plusieurs films que j’ai choisi de ne pas faire. J’ai choisi de refuser le premier Harry Potter passer essentiellement cette année et demie avec ma famille, mes jeunes enfants qui grandissent. J’avais donc sacrifié une grande franchise, ce qu’aujourd’hui, avec le recul, je suis très heureux d’avoir fait, pour être avec ma famille.





Dans une autre chronologie, Harry Potter est réalisé par Steven Spielberg et les stars Robin Williams

La mise en scène de Steven Spielberg n’est qu’une façon dont le premier Harry Potter le film aurait pu être très différent, modifiant potentiellement toute la série de manière majeure. En 2021, Columbus a confirmé les informations selon lesquelles Robin Williams avait cherché le rôle de Remus Lupin, et compte tenu de son histoire avec le comique, Columbus se sentait mal de devoir refuser le défunt acteur, car une première règle avait été mise en place. pour le projet que seuls les acteurs britanniques pouvaient être choisis.

« J’ai eu une conversation avec Robin Williams, qui voulait jouer Lupin », a déclaré Columbus à Total Film. « C’était très difficile pour moi de dire ‘Tout est britannique. Je ne peux rien faire.' »

Etant donné comment Harry Potter vit, y compris la sortie récente du nouveau jeu vidéo Héritage de Poudlardil semblerait que les choses se soient finalement assez bien passées avec la franchise.