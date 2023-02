« Ant-Man and The Wasp: Quantumania »: Jonathan Majors est le point culminant, comme Kang

pas de spoilers

Le premier film de la Phase 5 du MCU sortira ce jeudi. Ce sera la première des trois premières qui arriveront au cinéma en 2023.

©DisneyAnt-Man et la Guêpe : Quantumania.

En 2023, l’univers cinématographique Marvel (MCU) ajoutera trois nouveaux films à sa liste. Le premier sera Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui sortira ce jeudi. Ce sera la troisième apparition solo de Paul Rudd comme Scott Lang et nous vous disons ce que vous pouvez attendre d’elle.

Après tout le travail de construction de l’univers que nous avons vu dans gardiens de la Galaxie, Docteur étrange et jusqu’à l’apparition précédente de l’homme fourmi, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania C’est un peu court quand il s’agit de surprises. Le monde quantique dans lequel tout se passe semble recyclé de ce que nous avons vu auparavant, avec plusieurs « hommages » à Guerres des étoiles inclus.

Un film qui manque aussi un peu d’humour (si l’on tient compte du fait que les précédentes apparitions de Paul Rudd ils avaient été plus qu’amusants), elle est sauvée par la présence du méchant principal de cette production et de la saga des multivers en général: Kang le conquérant. Interpreté par Jonathan Majorsest le point culminant des presque deux heures de film.

Majors parvient à approfondir ce qui a été fait dans Lokiloin de Kang plus « caricatural », et transforme cet antagoniste en un personnage multidimensionnel (ha !). Combien de fois avons-nous vu des méchants pleurer sans compter Thanos? Parce que si quelque chose réussit aussi Kang c’est que, même si c’est pour des instants, on ressent quelque chose pour lui et on ne pense pas qu’il soit complètement dérangé. bravo pour Jonathan Majors!

+ Quel personnage Bill Murray joue-t-il dans le nouveau Ant-Man ?

Dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Bill Murray se met dans la peau de krylar, un être humain qui vit dans le domaine quantique. D’après son récit, il sait Janet Van Dyne grâce aux 30 ans que le personnage de Michelle Pfeiffer s’est passé dans ce monde. Dans ce film, nous pourrons savoir ce qui s’est passé entre eux et à quoi ressemble leur relation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?