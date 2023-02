Payeriez-vous pour regarder une vidéo TikTok ? Le réseau social développe une fonction pour mettre en ligne des vidéos payantes

TikTok pourrait inclure de nouvelles façons de récompenser les créateurs, y compris des vidéos payantes.

L’application TikTok subit plusieurs changements depuis quelques mois

TIC Tac cherche depuis un certain temps de nouvelles façons d’attirer les créateurs. Et le plus efficace semble être leur donner de nouveaux outils pour gagner plus d’argent. Pour y parvenir, l’une des prochaines nouveautés qui pourraient être incluses serait la possibilité de publier des vidéos payantesauquel seuls les abonnés qui décident de payer auront accès.

Des sources proches du réseau social appartenant à byteance aurait révélé à L’information partie des plans de l’entreprise, qui envisagent l’arrivée de ces vidéos payer par vue. Des rumeurs laissent entendre que les créateurs auraient la possibilité de collecter 1 dollar (ou un prix de votre choix) pour accorder l’accès au contenu à vos abonnés.

Des vidéos payantes pourraient arriver sur TikTok

Bien que TikTok n’ait pas statué sur la question, la stratégie a tout son sens dans le monde. S’il est vrai que TikTok possède l’une des plus grandes bases d’utilisateurs de la planète, les créateurs ne sont pas entièrement satisfaits de la rémunération ils obtiennent de vos vidéos. Pour cette raison, l’entreprise réfléchit à de nouvelles façons de récompenser les créateurs les plus populaires et ceux qui génèrent le plus de revenus pour la plateforme.

Outre vidéos payantesdont le fonctionnement n’est pas clair, TikTok travaille également sur mettre à jour le soi-disant « Fonds des créateurs » ou « Fonds des créateurs »dans le but de offrir des récompenses plus attractives pour les créateurs. Ce changement est déjà testé dans certaines régions du monde, comme le Brésil et la France, et devrait être étendu au reste des pays à un moment donné en mars prochain.

Nous ne savons pas exactement comment les vidéos prépayées fonctionneront sur TikTok, ni si une solution similaire à celles-ci sera choisie. abonnements payants disponibles sur Instagram Depuis quelques mois. Quoi qu’il en soit, vous n’aurez probablement pas à attendre trop longtemps pour en être sûr.

