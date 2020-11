STEVE étale des “ stries ” vertes dans le ciel, et personne ne sait pourquoi

Le mystérieux phénomène de type aurore appelé STEVE juste un peu plus bizarre.

Si vous ne connaissez pas STEVE (abréviation de Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) par son nom, vous le connaissez peut-être à partir de photos. Contrairement au tristement célèbre Southern et Aurores boréales , qui recouvrent le ciel de tourbillons verts éthérés près des pôles magnétiques de la Terre, STEVE apparaît comme un ruban de lumière blanc violacé qui se fend en diagonale vers l’horizon, s’étendant sur des centaines de kilomètres à travers l’atmosphère. Il peut apparaître plus près de l’équateur qu’une aurore typique, et est souvent accompagné d’une «palissade» de points verts déchiquetés dansant à côté.

Personne ne sait ce qui cause STEVE, mais les scientifiques conviennent que ce n’est pas une simple aurore. Les aurores apparaissent lorsque les particules chargées du soleil naviguent à travers l’espace et crépitent le long des lignes de champ magnétique terrestre; STEVE, quant à lui, est une rivière de gaz chaud et turbulent qui apparaît indépendamment de ce temps solaire. Les chercheurs soupçonnent que cela peut être le résultat d’un processus natif dans le ionosphère – le niveau de l’atmosphère terrestre qui s’étend entre 50 et 600 miles (80 à 1000 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre, juste en dessous de la planète champ magnétique .

En relation: Infographie: l’atmosphère terrestre, de haut en bas

Maintenant, une nouvelle fonctionnalité de STEVE qui n’apparaît que dans la basse ionosphère a à nouveau intrigué les scientifiques sur les lumières éthérées. Dans une étude publiée le 1er octobre dans la revue Avances AGU , Les chercheurs de la NASA ont examiné des centaines d’heures de séquences STEVE enregistrées par des scientifiques citoyens pour rechercher une nouvelle structure étrange qu’ils ont nommée “les stries”. Ces minuscules traînées de lumière verte sont parfois vues s’étendant horizontalement à partir du bas des piquets de clôture verts de STEVE, se courbant vers l’arrière pendant environ 20 à 30 secondes avant de disparaître de la vue.

Quatre exemples de «stries» dans les événements STEVE de 2017 et 2018. (Crédit d’image: Alexei Chernenkoff (a), Shawn Malone (b), Stephen Voss (c) et Alan Dyer (d))

Quelles sont les stries, exactement? Comme pour tout ce qui concerne STEVE, personne ne le sait vraiment. Mais le nouveau document présente certaines caractéristiques de base. Pour commencer, la longue apparence tubulaire des stries peut être une illusion d’optique; selon les chercheurs, les stries se comportent plus comme de minuscules points de lumière, qui nous semblent allongés en raison du flou de mouvement.

Chaque série semble partager une connexion physique avec la structure de la clôture au-dessus, a constaté l’équipe, et chacune se déplace le long des mêmes lignes de champ magnétique. Les stries semblent également pointilleuses sur l’endroit où elles se forment; selon les calculs de l’équipe, les stries n’apparaissent que faibles dans l’ionosphère entre 62 et 68 miles (100 à 110 km) au-dessus de la Terre. Cela fait des stries “la caractéristique optique la plus basse et la plus petite échelle associée à STEVE”, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Un indice sur les origines des stries vient de leur couleur verte, qui est identique à la couleur de la palissade de STEVE. Selon les chercheurs, cette longueur d’onde verte particulière est associée aux émissions de oxygène dans l’atmosphère. Il est probable que les particules turbulentes au sein de STEVE entrent en collision avec l’oxygène ambiant et le réchauffent rapidement, a écrit l’équipe, créant de minuscules feux verts dans le ciel qui traînent sous la clôture alors qu’ils s’éteignent lentement.

Ou peut être pas. Les stries de STEVE sont si nouvelles pour la science que cet article n’est probablement que «la pointe de l’iceberg», explique Elizabeth MacDonald, co-auteur de l’étude, scientifique spatiale au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland. dit dans un communiqué . Cette profondeur d’incertitude est comparable à celle de STEVE, qui a été rapportée pour la première fois par des scientifiques citoyens regardant le ciel canadien en juillet 2016. Les astronomes continuent de s’appuyer sur les observations de photographes civils et de astronomes – dont le temps et la passion peuvent dépasser les professionnels. scientifiques »- afin de déballer le mystérieux fleuve de lumière dans notre atmosphère.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.