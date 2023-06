La fille sauvage est-elle une histoire vraie ? La vérité derrière le film

Serge Lutens - LA FILLE DE BERLIN Eau de Parfum 50 ml

Une ville, une histoire, un vécu… il n’en fallait pas moins pour décrire ce personnage de femme aux pétales aussi sulfureux que ses épines. Volontaire, détonante, une chose est sûre : elle ne s’en laissera pas conpter !Elle a des épines, elle ne se laisse pas faire. C'est une fille des extrémités.Quand elle peut, elle console et quand elle veut ... ! Sa senteur vous soulève, elle détonne et étonne. Serge LutensUne ligne de parfums créée par Serge Lutens, à son image ! Minimaliste, droit, angulaire et sans concession, chacun de ses flacons à l’épure absolutiste, reflète l’exigence et le caractère de son créateur. Une sobriété sous forme de manifeste rehaussant la richesse et la somptuosité de jus, aux senteurs et couleurs aussi multiples et nuancées que pierreries et travers de nos personnalités.Alcools forts aux accents proustiens, la parfumerie Serge Lutens enflaconne depuis plus de 20 ans des créations olfactives devenues mythiques. De « Féminité du bois », en passant par « Ambre sultan » , « La fille de Berlin »..., chaque parfum incarne une histoire d’exception et une signature unique.Peut-être la vôtre ?