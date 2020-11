Rob Halford sur le nouvel album de Judas Priest: “Nous continuons à assembler des morceaux” | 45S

Apparemment, nous devons encore attendre un peu pour recevoir Le prochain album de Judas Priest. Du moins c’est ce que nous voulons et c’est ce que laisse entendre Rob Halford, le chanteur du groupe.

Dans une interview sur le podcast Andy Hall, il a commenté que le nouveau travail de Judas continue de se rassembler de plus en plus, et après une interruption de sa préparation en raison de la pandémie, ils sont à nouveau opérationnels.

Au moins maintenant que, d’une manière ou d’une autre, les gens ont recommencé à faire certaines de leurs activités avec une semi-normalité: “Nous avons eu de belles séances d’écriture au début de cette année jusqu’à ce que le monde s’arrête fin mars”, a-t-il déclaré. le chanteur.

De plus, il a commencé à détailler à quoi ressemble son style de travail, celui qu’il mène aujourd’hui, et comment ce chemin est suivi pas à pas pour qu’il y ait un résultat total: «Je suis revenu ici [a casa] à Phoenix juste pour se détendre un peu et se préparer pour une autre session d’écriture. Parce que c’est ce que nous devons faire en tant que groupe. Vous faites beaucoup de travail et ensuite vous vous éloignez de lui. Et puis vous y retournez et vous l’analysez à nouveau et vous continuez avec la croissance de l’enregistrement.

Comme il l’a commenté, ce projet qui est sur le point de sortir concernerait la suite de “Firepower”, le dernier album qu’ils ont présenté en 2018. Un tel album, auquel ils consacrent un temps considérable, comme il le prétend, est de plus en plus élaboré, mais il s’agit toujours de rassembler chacune des parties: «C’est ce que nous faisions puis, et nous le faisons encore maintenant, nous continuons à assembler des morceaux et des morceaux.

Cependant, il semble qu’il existe certains obstacles inévitables dus à la même situation. Rob a fait savoir à quel point cette nouvelle façon de travailler devient compliquée et étrange dans une situation si lourde que nous vivons cette année: «C’est une façon inhabituelle de faire un album, mais nous ne sommes pas le seul groupe à traverser cette situation en termes de créativité. Vous ne pouvez pas laisser cette pandémie vous arrêter; tu dois essayer de tirer tout ce que tu peux de la vie».

Et nous y voilà, Rob. Malgré les mauvais moments, nous devons passer à autre chose. Et nous attendons tous avec impatience le prochain album de Judas.