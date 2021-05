Pot «  magique  » contenant du poulet démembré utilisé comme malédiction dans l’Athènes antique

Un pot en céramique vieux de 2300 ans rempli des os d’un poulet démembré faisait probablement partie d’une ancienne malédiction de paralyser et de tuer 55 personnes en Athènes antique , disent les archéologues. La découverte révèle de nouvelles preuves de la façon dont les gens ont essayé d’utiliser la «magie» dans la ville.

Ils ont découvert le pot, avec une pièce de monnaie, sous le plancher du bâtiment commercial classique de l’Agora, qui était utilisé par les anciens artisans. « Le pot contenait la tête et les membres inférieurs démembrés d’un jeune poulet », a écrit Jessica Lamont, professeur de classiques à l’Université de Yale, dans un article publié dans le journal. Hespérie .

À l’époque, vers 300 avant JC, les personnes qui ont fait la malédiction ont également creusé un grand le fer clouer à travers le vaisseau.

« Toutes les surfaces extérieures du [jar] étaient à l’origine recouverts de texte; il portait autrefois plus de 55 noms inscrits, dont des dizaines ne survivent plus que sous forme de lettres éparses et flottantes ou de légers coups de stylet », a écrit Lamont, notant que l’écriture grecque contient des mots qui peuvent signifier« nous lions ». rôle dans la malédiction. Les ongles sont couramment trouvés avec des malédictions anciennes et « avaient une force inhibitrice et symboliquement immobilisé ou restreint les facultés de [the curse’s] victimes », a écrit Lamont.

Le poulet n’avait pas plus de 7 mois quand il a été tué, et les personnes qui ont créé la malédiction ont peut-être voulu transférer «l’impuissance et l’incapacité du poussin à se protéger» aux personnes dont les noms sont inscrits sur le pot, a écrit Lamont. La présence de la tête et du bas des pattes du poulet dans le bocal suggère que « en tordant et en perçant la tête et le bas des pattes du poulet, les compositeurs de malédictions ont cherché à empêcher l’utilisation de ces mêmes parties du corps chez leurs victimes », a écrit Lamont.

«L’assemblage rituel appartient au royaume des malédictions de liaison athéniennes et visait à« lier »ou à inhiber les facultés physiques et cognitives des individus nommés», a écrit Lamont. Le pot a été placé près de plusieurs bûchers brûlés qui contenaient des restes d’animaux – quelque chose qui pourrait avoir renforcé le pouvoir de la malédiction, selon Lamont.

Image 1 sur 4 Les morceaux de poulet dans le pot étaient percés par ce long clou de fer. Des clous comme celui-ci étaient couramment utilisés dans les anciennes malédictions. (Crédit d’image: fouilles de l’Agora athénienne) Image 2 sur 4 À l’intérieur du pot de malédiction, les archéologues ont trouvé un clou de fer, une pièce de monnaie et des os d’un poulet. (Crédit d’image: fouilles de l’Agora athénienne) Image 3 sur 4 Le pot de malédiction avait plus de 55 noms inscrits dessus. Tous ne sont pas lisibles aujourd’hui. (Crédit d’image: fouilles de l’Agora athénienne) Image 4 sur 4 Le pot a été trouvé dans un bâtiment utilisé par des artisans de l’agora d’Athènes. (Crédit d’image: fouilles de l’Agora athénienne)

Pourquoi la malédiction a-t-elle été créée?

Le style de l’écriture sur le pot suggère qu’au moins deux personnes ont écrit les noms sur le pot, a déclaré Lamont. « Il a certainement été composé par des personnes / personnes ayant une bonne connaissance de la façon de lancer une puissante malédiction », a déclaré Lamont à 45Secondes.fr dans un e-mail. Pourquoi ils se sont donné la peine de créer une malédiction aussi élaborée n’est pas certain, mais cela peut avoir été lié à une affaire juridique.

« Le grand nombre de noms fait d’un procès imminent le scénario le plus probable », a écrit Lamont, notant que « les compositeurs de malédictions pourraient citer tous les opposants imaginables dans leurs malédictions, y compris les témoins, les familles et les partisans de l’opposition ». Les procès étaient courants à l’époque à Athènes et ont galvanisé une grande partie du public, selon Lamont.

L’emplacement du pot – un bâtiment utilisé par des artisans – suggère que le procès peut avoir impliqué un conflit en milieu de travail. « La malédiction aurait pu être créée par des artisans travaillant dans le bâtiment industriel lui-même, peut-être dans la perspective d’un procès concernant un conflit entre les lieux de travail », a écrit Lamont.

Une autre possibilité est que la malédiction soit liée aux conflits à Athènes il y a environ 2300 ans. Après Alexandre le Grand mort en 323 avant JC, son empire s’est effondré et ses généraux et fonctionnaires se sont battus pour le pouvoir. Les archives historiques montrent que plusieurs factions se sont battues pour le contrôle d’Athènes à l’époque. C’était « une période en proie à la guerre, aux sièges et aux alliances politiques changeantes », a écrit Lamont.

Le pot de malédiction a été fouillé en 2006 et a été récemment analysé et déchiffré par Lamont. L’excavation du pot a été supervisée par Marcie Handler, qui était alors doctorante en sciences classiques à l’Université de Cincinnati.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.