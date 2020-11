Est une romance brassage entre le Dr Park et le Dr Reznick?

On dirait qu’il pourrait y avoir un nouveau couple Le bon docteur. La tension entre le Dr Park et le Dr Reznick semble bouillir et se transformer en quelque chose de romantique. Seront-ils le prochain couple de la série?

Problèmes relationnels du Dr Park

Park a des problèmes dans son mariage depuis un certain temps. Lui et son ex-femme, Mia, se sont séparés après l’avoir surprise en train de la tromper. Cependant, ils essayaient de se réconcilier. Une des principales raisons pour lesquelles Park a essayé de s’y accrocher était à cause de leur fils, Kellan. Cependant, Park a changé d’avis après une conversation avec Shaun.

Au cours de la saison 4, épisode 2 (intitulé «Frontline Part 2»), Park a une conversation avec Mia qui solidifie sa décision d’aller de l’avant avec le divorce. Quand il lui demande si elle l’aime et pourquoi, Mia dit qu’elle l’aime. Sa raison de l’aimer, cependant, n’a pas grand-chose à voir avec lui. Elle dit qu’elle aime la façon dont il est avec Kellan.

«J’aime que tu aimes notre fils», dit Mia. «J’adore vous voir parler. J’aime la façon dont Kellan s’illumine quand il est avec toi.

Cela s’avère être la mauvaise réponse. Park répond en disant: «Je t’aime aussi pour les mêmes raisons. Nous voulons tous les deux être là pour Kellan, et nous le sommes. Mais toi et moi n’avons pas besoin d’être ensemble pour faire ça.

Le Dr Reznick semble très intéressé par la vie personnelle du Dr Park

Park et Reznick échangent souvent des insultes au travail, mais les choses sont devenues de plus en plus tendues entre les deux médecins ces derniers temps. Reznick a été très salée avec Park et elle ne semble pas lâcher prise. Cependant, elle a pris le temps pendant la saison 4, épisode 4 (intitulé «Pas le même», pour découvrir ce qui se passe dans sa vie personnelle.

Dans un mouvement inhabituel, Reznick a attendu dans le parking à côté de la voiture de Park pour qu’elle puisse lui parler. Elle sentit que quelque chose se passait avec lui et elle avait raison. Quand elle ne voulait pas partir avant qu’il ne réponde, Park a avoué qu’il avait des problèmes à la maison. Plus tôt, il a mentionné qu’il était en retard au travail parce qu’il avait des problèmes de voiture, mais il a révélé qu’il était vraiment en train de finaliser son divorce.

Dr Park et Dr Reznick sont maintenant colocataires

Après que Park ait révélé son secret, Reznick est en fait gentil pendant un moment. Elle propose de le laisser rester dans son appartement. Park refuse au début, mais ensuite il se présente tard dans la nuit à sa porte. Nous ne savons pas pour vous, mais nous ne pensons certainement pas que cette relation restera platonique.

Il semble que Park et Reznick aient des sentiments l’un pour l’autre, mais ils n’en sont tout simplement pas encore conscients. Toutes ces taquineries impitoyables sont probablement des tensions sexuelles refoulées. C’est une question de temps avant qu’ils ne deviennent plus que de simples collègues et colocataires. Et nous avons hâte de voir comment tout cela se passe.

