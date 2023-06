Stephen Amell pense que la DCU envoie des « messages mitigés » sur l’avenir de la franchise

Stephen amell semble prêt à lâcher prise Arrowverse et Oliver Queen, mais il reste préoccupé par l’avenir de la DCU. L’acteur était chargé de jouer dans la première émission officielle de l’univers télévisuel construit par The CW, quand Flèche créé en 2012.





Maintenant, avec la fin de Le flash, la franchise a pris fin après plus de dix ans à l’écran et huit émissions partageant des histoires, des croisements et des personnages. Cependant, ce qu’ils ont réussi à faire sur le petit écran était tout un défi à reproduire sur le grand.

En 2013, Warner Bros. Pictures et DC ont sorti ce qui serait le premier film d’un univers plus vaste. Homme d’acier a lancé le Snyderverse, qui semblait promis à un bel avenir. Cependant, le prochain épisode de la saga, Batman contre Supermann’a pas réussi à convaincre les critiques ou le public, et lorsque Zack Snyder a dû quitter Justice League avant de le terminer, le studio s’est tourné vers Joss Whedon pour prendre le relais, après le succès qu’il avait remporté chez Marvel.

Mais les changements apportés par Whedon dans le film, ainsi que les ajustements que le studio a apportés à un autre des films de la franchise, 2016 Escouade suicide, a abouti à deux films qui ont été autant ou plus critiqués que le précédent. Malgré quelques succès au box-office comme les premiers volets de Wonder Woman, Aquaman, et Shazam !la franchise a commencé à tomber petit à petit.

Pour cette raison, l’année dernière, David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery a annoncé la création de DC Studios, une division spécifiquement en charge de tous les projets liés à la société de bandes dessinées, qui construirait une nouvelle DCU sous la direction de James Gunn.

Cependant, pour Amell, le projet manque encore d’idées claires pour avancer correctement.





Pourquoi Stephen Amell pense que la DCU envoie des messages mitigés

Télévision Warner Bros.

Lors d’une interview en direct sur Whatnot, l’acteur d’Arrow a avoué être un peu confus quant à ce que l’entreprise veut faire de l’avenir de la franchise :

« Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas. Ces gars… le DCEU, ils doivent décider s’ils pensent qu’ils sont meilleurs que la télévision ou s’ils veulent participer. Parce que je reçois des messages mitigés, ce qui pour moi ne fait que signaler cela, je ne sais pas. Vous faites votre propre truc. Nous avons fait notre truc. Nous ne… Je veux dire… Écoutez, pour le moment, tout d’abord, je ne souhaite à tout le monde que le meilleur. Je ne veux rien de plus que des films incroyables, mais en ce moment, ils ont bien plus besoin de nous que nous n’avons besoin d’eux.

Et ce n’est pas tout, Amell a également évoqué l’idée d’un nouvel acteur jouant Green Arrow et a exprimé son enthousiasme à l’idée que le personnage réapparaisse :