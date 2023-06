Série

« The Idol » a été créée sur HBO Max, une série qui est devenue une rage mondiale dans les premiers jours de sa sortie. Nous partageons ici la bande-annonce, la composition du casting et son synopsis officiel.



HBO Max: la SÉRIE la plus regardée au monde TROIS JOURS seulement après sa première

La plateforme HBO Max, l’un des plus populaires au monde du streaming, a créé une série qui a fait fureur sur tous les réseaux sociaux et est devenue la plus regardée trois jours seulement après sa première. Il s’agit de « L’idole » la nouvelle fabrication de Sen Levinson, le créateur de Euphorie.

Cette histoire a Le week-end et lys rose deppla fille de Johnny Depp, en tant que protagonistes. Pour le moment, un seul chapitre est sorti sur la plateforme de streaming : Au total il y en aura 6 et vous pourrez en voir un tous les dimanches (ici, nous partageons le calendrier de la première).

L’intrigue est centrée sur Jocelyne, une chanteuse qui a fait une dépression nerveuse qui lui a fait perdre le sens de sa carrière. Maintenant, l’artiste est prête à reprendre sa position de pop star la plus grande et la plus sexy d’Amérique. Cela est renforcé par la rencontre térosle propriétaire d’une boîte de nuit.

Enfin, il est important de noter que cette production est répertoriée sur la plateforme en tant que +18 pour le contenu explicite qu’il affiche. C’est pour cette raison qu’il n’est pas pour toute la famille.

+Le synopsis de The Idol : Quelle est l’intrigue de la série ?

« Après une dépression nerveuse a fait dérailler la dernière tournée de Jocelyn (lys rose depp), elle est déterminée à récupérer son statut légitime de pop star américaine la plus grande et la plus sexy. Sa passion s’embrase à nouveau avec Tedros (Abel le week-end Tesfaye), un entrepreneur de boîte de nuit au passé sordide », décrit le synopsis officiel de la série.

+Comment est composé le casting ?

Lily Rose Mélodie Depp comme Jocelyne

comme Jenny comme diane

comme Le weekend comme téros

comme Suzanne Fils comme Chloe

comme Troie Sivan comme alex

comme Rachel Sennott comme leïla

comme Hari Nef comme Talia

comme moïse sumney comme Izaak

comme Jeanne Adam comme Nikki Katz

comme Hank Azaria comme Chaïm.

+Quand tous les épisodes sortent-ils ?

l’idole sera publié dans HBO Max tous les dimanches à 19h00 du Mexique, du Costa Rica, du Nicaragua et du Guatemala; à 20h00 depuis la Colombie, l’Equateur, le Panama et le Pérou; à 21h00 depuis la Bolivie, le Chili, le Paraguay et la République Dominicaine; à 22h00 depuis l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay ; et à la 02h00 du lundi suivant en Espagne.

Épisode 1 : dimanche 4 juin

Épisode 2 : dimanche 11 juin

Épisode 3 : dimanche 18 juin

Épisode 4 : dimanche 25 juin

Épisode 5 : dimanche 2 juillet

Épisode 6 : dimanche 9 juillet

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?