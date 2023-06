Décembre 2001 aura-t-il une saison 2 sur Star+ ?

Bc-elec - ASA-200T Store latéral gris anthracite 3x2m rétractable pour terrasse, brise-vue jardin pare-vue...

Superbe store latéral avec cadre en acier et revêtement poudré. Il vous permettra de vous protéger du vent, du soleil et des regards que ce soit sur votre terrasse ou sur votre balcon. Utilisation et installation aisée avec kit de montage pour la fixation murale de la cassette et vis pour le support fournis. La toile fait 3m de long pour une hauteur de 2 mètres avec une épaisseur de 180g/m², cassette de protection contre les intempéries et enroulement facile grâce à un système de ressorts. Contenu 1 pare-vue 1 set d'installation Caractéristiques: Montage sur ressorts pour une bonne tension de la toile et un enroulement facile Revêtement poudré gris de tous les éléments métalliques pour un nettoyage simple et une résistance supplémentaire aux intempéries Cassette de protection robuste contre les intempéries pour une grande longévité du store Couleur: gris anthracite Format et épaisseur de la barre frontale: 28x30x0.8mm (hauteur dépendant du modèle choisi) Format et épaisseur de la cassette du store: 86x86x0.7mm (hauteur dépendant du modèle choisi) Format et épaisseur du poteau de réception: 40x40x1mm (hauteur dépendant du modèle choisi) Tissu: 180g/m² Dyed-Yarn imperméable Dimensions de l'emballage: 207x17x11.5cm Poids: 11.52KG