L’iPhone 14 est l’iPhone le plus réparable qu’Apple ait fabriqué depuis des années, montre une vidéo de démontage

20 septembre 2022 15:22:54 IST

Si nous regardons simplement la conception externe, la série iPhone 14 et la série iPhone 13 ne sont pas si différentes. Le seul changement majeur concerne l’iPhone 14 Pro et la mise en œuvre d’une encoche dans le 14 Pro Max. forme de l’île dynamique.

En interne, cependant, Apple a apporté de nombreux changements à la nouvelle série d’iPhone 14, semble-t-il. Apple a apporté plusieurs modifications internes à l’iPhone 14, ce qui facilite grandement les réparations, si l’on en croit les récentes vidéos de démontage d’iFixit.

Apple est connu pour avoir fait des choix de conception qui rendent leurs appareils extrêmement difficiles à réparer pour quiconque autre qu’un technicien Apple. Sans outils et machines propriétaires, il est très difficile pour la plupart des ateliers de réparation d’ouvrir les anciens modèles d’iPhone.

iFixit, qui est essentiellement une société d’outils et l’un des plus grands partisans du mouvement Right to Repair aux États-Unis, publie régulièrement des guides, montrant à quel point une nouvelle technologie peut être facile ou difficile pour un profane.

Lors du démontage de l’iPhone 14 par iFixit, il a été constaté que le modèle était mis à jour en interne, notamment en pouvant être démonté de l’avant et de l’arrière. Habituellement, les techniciens doivent retirer l’écran pour accéder aux composants internes pour les réparations, mais maintenant, la vitre arrière peut également être retirée d’une manière assez similaire.

Petite victoire pour la réparation : la refonte interne de l’iPhone 14 lui donne une vitre arrière beaucoup plus réparable/remplaçablehttps://t.co/kQjqvfvALG pic.twitter.com/opkatXjAIR – Marques Brownlee (@MKBHD) 19 septembre 2022

Apple n’a pas la meilleure réputation quand il s’agit de permettre des réparations. Il a commencé à contrecœur à fournir des manuels de réparation et à prêter des outils pour remplacer les pièces, mais ses produits continuent d’être construits d’une manière qui peut être considérée comme difficile à réparer.

Après avoir appliqué de la chaleur et retiré l’écran avec précaution, la vue de l’intérieur de l’iPhone 14 est bloquée par un grand panneau métallique, le châssis central, avec des espaces pour permettre à la caméra et à certains connecteurs et composants de passer à travers. Il est estimé que le changement de conception devrait rationaliser les réparations d’écran et protéger les composants à l’intérieur de l’iPhone qui ne sont généralement pas protégés par une plaque métallique.

L’ouverture de la vitre arrière suit une procédure similaire, et encore une fois, on pense qu’il s’agit d’un changement massif de la part d’Apple. La vitre arrière est l’élément le plus difficile à retirer normalement d’un iPhone et coûte des milliers de roupies aux utilisateurs.

La décision est un grand départ pour Apple, car elle autorisait auparavant l’accès via l’écran car elle couvre à la fois le remplacement de l’écran et de la batterie, deux tâches de réparation courantes. En permettant à la vitre arrière d’être retirée pour un accès arrière général aux composants à l’exception de l’écran lui-même, Apple supprime les principaux obstacles à la fixation de la vitre arrière, si elle est endommagée.

iFixit a également salué la façon dont Apple a pu améliorer la rigidité et la résistance de l’appareil sans entraver l’accès à certains de ses composants internes.

