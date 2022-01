Star Wars : l’héritier de Chewbacca dans Le livre de Boba Fett a reçu le soutien le moins attendu

in

La série mettant en vedette Temuera Morrison et Ming-Na Wen a introduit un nouveau Wookiee dans l’univers galactique. La personne chargée de l’interpréter était Carey Jones dans ce qui n’est que son dixième emploi en tant qu’acteur.

©IMDBKrrsantan est appelé le nouveau Wookiee.

Avec cinq épisodes déjà diffusés à partir de Le livre de Boba Fett, l’univers de guerres des étoiles a confirmé que l’apparition de l’un des nouveaux personnages sera permanente. Carey Jones était chargé de donner vie à un nouveau Wookies de la saga, qui deviendra le premier héritier de Chewbacca avoir un nom dans la saga. Il s’agit de Krissantan noir, qui n’a aucun lien avec le personnage joué par Pierre Mayhew.

C’est clair que Le livre de Boba Fett tentera de générer le même impact que les apparitions de Bébé Yoda (dont le vrai nom est grog) Oui Ahsoka dans Le Mandalorien. En cas de Ahsoka est d’autant plus important que ce qui a été fait par Rosario Dawson était si convaincant que, ajouté au passé du personnage dans la série animée, ils ont décidé de lui donner sa propre histoire en direct qui passera par Disney+.

À présent, jones a été accueilli par une personnalité importante au sein guerres des étoiles. Angie Mayhew, la veuve de Pierre Mayhew, a utilisé les réseaux sociaux de l’acteur qui a perdu la vie le 30 avril 2019 pour saluer l’artiste choisi pour donner vie à Krrsantan. « Une qualité bienvenue Wookies pour Carey Jones qui joue le féroce Krissantan noir dans Le livre de Boba Fett”, a commencé le salut pour la star de la série Disney+. La publication a reçu plus de 5 000 aime.

Bien sûr, il lui a été précisé que tout pouvoir s’accompagne d’une grande responsabilité. « Vous avez de grosses chaussures à remplir », ils lui ont écrit, mais sont ensuite revenus à la chaleur du message : « Bienvenue à la famille Wookies! Peter aurait aimé voir un Wookies vraiment libéré ». Le poste était accompagné du hashtag « Mercredi Wookiee ». jones a fait ses débuts en tant que Krrsantan dans le deuxième chapitre de la série, avec une courte apparition et il a été vu avec une plus grande présence dans le quatrième.

Que sait-on de la troisième saison de The Mandalorian ?

Bien qu’initialement spéculé avec le retour de Le Mandalorien en décembre de l’année dernière, à la fois la pandémie et l’arrivée de Le livre de Boba Fett Ils l’ont forcé à être retardé. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date confirmée mais elle ne pouvait être vue qu’à la fin de cette année ou au début de 2023. Le deuxième épisode s’est terminé par Luke Skywalker prendre à Bébé Yoda on pourrait donc penser qu’aucun d’eux ne reviendrait dans cette série, tout comme aucun ne sera vu visage dune, parce que votre interprète, Gina Carano, a été licenciée pour ses tweets controversés. Dans ce contexte, tout indique qu’on en verra davantage sur la confrontation entre Moff Gédéon (Giancarlo Esposito) et le protagoniste, même si nous devrons attendre de connaître le synopsis officiel.

