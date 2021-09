Miguel Ángel Silvestre : d’autres séries à regarder en plus de La Casa de Papel

L’un des moments les plus attendus des fans de la série espagnole était de voir l’incorporation de Miguel Ange Silvestre dans la cinquième saison de Le vol d’argent. Dans ce nouvel opus, l’acteur joue René, un ex-petit ami de Tokyo (Úrsula Corberó) Avec qui elle avait l’habitude de voler avant le braquage de la National Mint and Stamp Factory. Si vous avez eu envie de voir plus de séries dans lesquelles l’acteur apparaît et qui sont disponibles sur les plateformes de Diffusion, nous présentons ici six options.







+6 séries à regarder en streaming avec Miguel Ángel Silvestre

6. Rouge ciel

Disponible en Netflix, la fiction de Alex Pina Il a deux saisons et 16 épisodes au total. Il raconte l’histoire de trois femmes tourmentées qui, après un malheureux coup du sort, s’enfuient d’un bordel et risquent leur vie pour échapper à un proxénète et ses sbires. Silvestre apparaît dans tous les épisodes en cours de lecture Moïse.







5. 30 pièces

Dirigé par Alex de la Iglesia, Miguel Ángel Silvestre donne vie à Paco dans cette mini-série d’une saison avec 8 épisodes disponibles. Il fait partie du catalogue de HBO Max. Son intrigue reprend ce moment où Judas a trahi le Christ pour 30 pièces. 2000 ans plus tard, l’un d’eux apparaît dans une ville d’Espagne provoquant des phénomènes paranormaux.







4. Dans le couloir de la mort

Pablo Ibar est le nom du personnage principal dont l’acteur en question est responsable. est disponible en Movistar + et a été créé par Ramón Campos, Gema R. Neira et Diego Sotelo. D’après un livre de l’auteur de Farine, ne compte que quatre épisodes de 50 minutes chacun dans lesquels les corps sans vie d’un homme et de deux femmes sont présentés dans une maison de Miami. Certaines images enregistrées par une caméra vidéo amènent la police à croire que le meurtrier est le rôle auquel Silvestre est confronté.







3. Narcos

Cet incontournable de Netflix est en vedette Wagner Moura, Pedro Pascal et Boyd Holbrook. Au cours de ses trois saisons, il raconte l’histoire vraie des puissants et violents cartels de la drogue colombiens. L’acteur espagnol a une participation de cinq épisodes dans lesquels il a joué Franklin Jurado.







2. Sens8

Miguel Ángel Silvestre a agi en tant que Lito Rodriguez dans cette série disponible en Netflix. Des mêmes créateurs de Matrice et Babylone 5, la fiction présente huit personnes dont les vies sont entremêlées de sensations télépathiques. Son casting est complété par Tuppence Middleton, Brian J. Smith et Bae Doona.







1. Velours

Probablement Alberto Marquez être l’un des grands personnages que Silvestre ait jamais joué. Et c’est que pendant quatre saisons -sans compter une retombées et un film disponible sur Netflix– l’histoire a gagné l’affection de tous les amateurs de séries espagnoles. Son personnage est le fils du propriétaire de l’une des plus importantes galeries de mode. Il rentre chez lui après avoir étudié à l’étranger et rencontre une couturière nommée Ana Ribera.