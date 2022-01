Le rappeur dit qu’il n’éjacule pas pendant les rapports sexuels parce qu’il veut préserver sa « force vitale »

Le sujet du sexe et des appétits sexuels a été abordé et Joey a sauté sur la façon dont il traite l’apogée de l’acte.

« Ils disent que c’est comme l’équivalent de courir 20 miles quand on casse une noix. »

Il est ensuite entré dans des détails assez graphiques sur la façon dont il sent son corps fonctionner lorsqu’il fait cette pratique.

« Je ne me masturbe pas, je pense que c’est bizarre », a-t-il ajouté dans l’interview. « Pas pour une femme, je pense. Je crois que les femmes sont les êtres les plus sexuels.

Joey est clairement le type de personne qui ne se contenterait pas de s’abonner à No Nut November (NNN), mais à la communauté No Fap beaucoup plus ambitieuse.