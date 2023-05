Le réalisateur Mohamed Kordofani discute de la "Racisme systématique" Représenté dans son film Goodbye Julia

Dans une conversation exclusive avec Variety, le réalisateur Mohamed Kordofani réfléchi sur le « racisme systématique » décrit dans son nouveau film. Le film du réalisateur sundanais sera prochainement projeté à Cannes et sera le premier film du Soudan au festival du film. Au revoir Julia est l’histoire de deux femmes (une du Nord et une du Sud) qui représentent la relation compliquée entre les communautés soudanaises du nord et du sud. C’est l’intention du réalisateur que Au revoir Julia pourrait « être le début d’un mouvement de réconciliation entre tout le peuple soudanais ».





Lors d’une conversation avec Variety, Kordofani a déclaré : « À mon avis, la sécession du Soudan du Sud s’est produite à cause du racisme systématique et du racisme social que nous avons appliqués en tant que Nordistes, musulmans et Arabes envers les Sudistes. Et cela a été le cas tout au long de l’histoire de Soudan. Le tribalisme a toujours été la motivation de toutes les décisions et de toutes les politiques du pays.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Il a poursuivi: « Ce qui se passe maintenant n’a rien à voir avec le racisme en ce qui concerne les combats actuels. Mais [racism] a quelque chose à voir avec la création de la milice en guerre [Sudan’s army and the paramilitary Rapid Support Forces which together toppled a civilian government in an October 2021 coup and recently started fighting each other]. Donc je sais que les gens essaieront d’établir une relation entre ce qui se passe maintenant et ce qui s’est passé pendant la sécession du Sud. »

Le réalisateur a ajouté : « Mais il ne faut regarder que l’histoire. Pas les combats actuels. Je suis contre les deux factions, soit dit en passant. Je suis contre l’armée, parce que l’armée est toujours contrôlée par les islamistes qui étaient protéger et Omar al-Bashir [the long-ruling Islamist autocrat who was toppled in a popular uprising in 2019] à l’époque. Et je suis contre les milices qui gagnent leur vie en envoyant des troupes au Yémen ou en Libye comme de simples mercenaires. Donc ces gars-là se battent juste pour préserver leurs propres intérêts dans la région. »





Au revoir Julia Le réalisateur Mohamed Kordofani a déclaré ce qui « m’a initialement poussé à écrire le film, c’était ma culpabilité ».

Station Films / Red Star Films / Klozium Studios

Kordofani a ensuite révélé ce qui l’avait inspiré à faire Au revoir Julia. Il a déclaré: « Je pense qu’au départ, ce qui m’a poussé à écrire le film, c’est ma culpabilité. La culpabilité que j’ai ressentie lorsque j’ai entendu le résultat du référendum sur la séparation en 2011, à savoir que près de 99% des Sudistes ont déclaré qu’ils ne voulaient pas d’être unis au Nord. Et pour moi, ce résultat n’est en aucun cas une décision politique. C’est bien évidemment dû au racisme. Et quand je me suis regardé, avant de blâmer le gouvernement ou quoi que ce soit, j’ai constaté que j’en fait Je ne connaissais pas de Sudistes, même si j’ai vécu à Khartoum toute ma vie. Et il y a plus de deux ou trois millions de Sudistes là-bas. Les seuls que je connaissais étaient des domestiques. Ils venaient travailler pour ma mère, pour mon père. J’ai vu le film, tout dans le film est en fait inspiré par mes parents et ce que j’ai vu chez moi. »

Il a poursuivi : « Et le problème, c’est qu’on ne pensait pas que quelque chose n’allait pas avec ce qui se passait. Ce n’est qu’après être devenu adulte que j’ai commencé à revoir ces choses et à m’en souvenir, et j’ai pensé : « Qu’est-ce que c’était que ce bordel ? nous faisons? » Et à ce jour, je pense que la plupart des habitants du Nord sont dans le déni de leur racisme. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ma mère n’est pas une mauvaise personne. Mon père n’est pas une mauvaise personne, mais ils ont grandi dans un système qu’ils ont hérité de leurs ancêtres. Lorsque la révolution a éclaté en 2018, pour moi, la première chose que nous devions faire était de créer une nouvelle identité nationale et de construire une nation basée sur des valeurs, pas sur la tribu. Je veux dire que vous pouvez être fier de vouloir être libre. Vous pouvez être fier de la coexistence. Vous pouvez être fier d’autres valeurs, qui ne sont pas basées sur la race ou le sexe. Pas de choses qui séparent les gens, au lieu de les unir. Alors oui, c’était fondamentalement la motivation pour faire ce film. »

Le réalisateur a également réfléchi à la situation actuelle du Soudan et a déclaré : « Je pense que les combats vont continuer. Je ne pense pas qu’ils vont s’arrêter. Et si je peux prédire à nouveau, je pense que le Darfour va se séparer. [Darfur has been a battleground between the army and the paramilitary RSF since the latest conflict began]. La milice est une milice très tribale, et elle ne vient que du Darfour. Donc ces gars-là finiront par se retirer au Darfour, et ils auront le pouvoir sur cette guerre et voudront éventuellement faire à nouveau sécession. Et à moins que nous, civils, n’appelions à la suppression de ce racisme, de ce tribalisme, de toutes les choses qui nous ont vraiment séparés, ces combats continueront pour toujours. »

Kordofani a ajouté: « Et c’est ce que dit le film, en gros. Nous devons nous réconcilier en tant que personnes, en tant que sociétés. Nous devons admettre nos erreurs et promettre de ne plus les commettre. Et c’est vraiment ainsi que j’ai écrit le film. Comment J’ai pris ces mesures de réconciliation. C’est donc ce que j’espère. Peu importe ce que font les militaires ; ils peuvent se battre pour toujours s’ils le veulent. Mais si nous nous unissons en tant que peuple, nous pourrons peut-être arrêter la guerre, car aucun militaire ne peut se battre sans un certain soutien de la part du peuple. »

Le réalisateur a terminé en disant : « Je suis toujours lié à mon pays, car j’y ai une entreprise et je dois y retourner. Je dois le faire fonctionner à nouveau, d’une manière ou d’une autre. un peu, pour que nous puissions travailler. Nous sommes habitués à travailler dans des conditions difficiles. Nous avons travaillé sous le coup d’État militaire, nous avons travaillé pendant la révolution. Nous pouvons travailler quand les choses vont mal, mais pas si mal. . Pas quand il y a des bombardements et tout ça. Donc si la guerre diminue un peu, nous pouvons travailler.

Il a ajouté : « Nous avions prévu de faire revivre tous les cinémas qui avaient été fermés par les islamistes et nous avons obtenu le soutien des ONG et, en fait, le soutien du gouvernement lui-même pour le faire. Nous allons donc faire une chose très rudimentaire. Nous allons simplement prenez un projecteur et un système de son et utilisez simplement les mêmes vieilles chaises et la même vieille structure de ces bâtiments et repeignez simplement le mur pour l’écran. Et c’est tout. C’est vraiment comme ça que je veux projeter ce film. Je veux y aller sortir de Khartoum, aller à Kosti, aller au Darfour, aller dans tous ces endroits et relancer les cinémas avec de très petits budgets et juste projeter le film. Alors espérons que les bombardements s’arrêtent. Je pense qu’ils vont peut-être s’arrêter, bien que la guerre ne le fasse pas. fin, si cela a du sens. »