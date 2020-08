Vanderpump Rules Saison 9: Date de sortie, distribution, intrigue et bien plus encore !!!

Vanderpump Rules est un spectacle de longue date. Courir depuis longtemps et maintenant, les fans et les critiques pensent que l’intrigue devient de jour en jour ennuyeuse. Le spectacle perd de son estime à cause de ce casting quitte également le spectacle. Chaque fois qu’un nouveau arrive. C’est pourquoi les services de streaming sont encore confus quant au renouvellement de l’émission. Aucune annonce concernant la saison 9 de Vanderpump n’est disponible jusqu’à présent.

Vanderpump Rules Saison 9 Sortie:

L’arrivée du spectacle n’est pas encore confirmée. Comme mentionné précédemment, il n’y a pas d’annonce. Si une mise à jour arrive, nous vous en informerons jusque-là, restez collés.

Expécatations des règles 9 de Vanderpump:

Stasis Schroeder et Kristen Doute ont dit de quitter la série après la saison 1. Il est donc évident qu’ils ne reviendront pas. La raison de leur incendie est leur commentaire raciste sur Faith Stowers. Il en résulte une montée de nombreux conflits ultérieurs entre ces acteurs. De plus, il y a des nouvelles que les fans exigent pour expulser Jax Taylor de la série. À cause de ses problèmes avec les Stowers. Non seulement il accuse Stowers d’activité criminelle, mais transmet également des commentaires biophiliques sur la sexualité d’Ariana Madix. Ces circonstances sont les raisons du futur flou du spectacle. Donc, si la saison 9 revient, elle aura principalement une nouvelle distribution. Certains visages de la saison 8 seront: Deyna Kathan, Danica Dow, Charlie Burnett, Caprioni Boyens.

