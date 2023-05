Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 8 au 14 mai

L’arrivée du mois de mai a été une belle opportunité pour les plateformes de streaming qui renouvellent le contenu de leurs catalogues. En ce sens, de 8 au 14 mailes services d’abonnement lanceront des séries et des films comme La mère, Air, Un voisin grincheux et Cratère. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Royalteen: Princesse Margrethe | Film

Date de sortie: 11 mai

Parcelle: Suite au scandale de la danse à l’école, la princesse Margrethe aspire à une vie normale et lutte pour maintenir sa façade parfaite au milieu d’un drame familial.

– Queer Eye (saison 7) | Série

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Les Fab 5 apportent tout leur style à la Nouvelle-Orléans pour nous offrir une nouvelle saison pleine d’inspiration et de grandes transformations.

– La mère | Film

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Un assassin professionnel entre dans la clandestinité pour sauver sa fille, qu’elle n’a jamais connue, des griffes de criminels vengeurs.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

-Fermé | Film

Date de sortie: Le 10 mai

Parcelle: Enfermée dans le garde-manger par son ex-conjoint, une mère avec ses enfants doit trouver une échappatoire et les protéger d’un danger imminent.

-Air | Film

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Il révèle l’incroyable alliance entre Michael Jordan, alors rookie, et la récente division basket de Nike, qui a révolutionné le monde du sport et de la culture contemporaine avec la marque Air Jordan. Esta conmovedora historia sigue la apuesta que definió la carrera de un equipo poco convencional, con todo en la línea, la visión inquebrantable de una madre que conoce el valor del inmenso talento de su hijo y el fenómeno del basketball que se convertiría en el más grande de tous les temps.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Un voisin grincheux | Film

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Otto est un grincheux qui a renoncé à la vie après la perte de sa femme et veut tout mettre fin. Lorsqu’une jeune famille s’installe à proximité, il rencontre son âme sœur dans la débrouillarde Marisol, menant à une amitié qui va changer son monde.

-Chute de la Lune | Film

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite, l’envoyant directement sur Terre. Alors que le monde est au bord de l’anéantissement quelques semaines avant l’impact, la dirigeante de la NASA et ancienne astronaute Jo Fowler est convaincue qu’elle détient la clé pour sauver notre planète. Mais seuls l’astronaute Brian Harper et le théoricien du complot KC Houseman y croient. Ces héros organiseront une mission spatiale impossible, laissant derrière eux tous leurs proches, pour atterrir sur la surface lunaire et tenter de sauver l’humanité, face à un mystère aux proportions cosmiques.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Deux fois | Série

Date de sortie: Le 10 mai

Parcelle: Paz et Cecilia sont deux filles qui voyagent dans le temps et se retrouvent chacune dans le corps et dans le siècle de l’autre. Paz est l’influenceuse brésilienne la plus importante de 2022, mais son monde s’effondre lorsqu’elle est « annulée » sur Internet et, par conséquent, elle perd des followers et des contrats. Cecilia est une écrivaine de 1922 qui est contrainte d’épouser un homme. Enfermées dans leurs chambres et sans perspective d’échapper à leur destin, les jeunes femmes expriment le même souhait : « Je ne veux pas grand-chose, je veux juste être libre ! » L’univers les écoute et ils voyagent mystérieusement dans le temps et se réveillent dans le corps de l’autre. Vivant à des siècles différents, elles affrontent les problèmes et les merveilles de chaque réalité et repensent les questions féminines de leur époque respective, tout en découvrant leurs nouveaux rôles dans le monde.

– Quelqu’un regarde | Série

Date de sortie: Le 10 mai

Parcelle: Ce drame en 10 épisodes suit Elena Santos, une jeune femme au passé compliqué, qui gravit les échelons pour travailler comme nounou dans une famille aisée de Manhattan. Il apprend rapidement que tous les habitants du mystérieux bâtiment ont des secrets cachés. Cependant, ce que personne ne sait, c’est qu’Elena a ses propres secrets choquants.

– SWAT (saison 6) | Série

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Tiraillé entre la loyauté envers l’endroit où il a grandi et la loyauté envers ses « frères en bleu », Daniel « Hondo » Harrelson s’efforce de combler le fossé entre les deux mondes. Engagé à travailler et dédié au changement personnel, Hondo se prépare à devenir parent avec sa petite amie, Nichelle, une opératrice de centre communautaire dans le sud de Los Angeles.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Muppets Mayhem : Confusion électrique | Série

Date de sortie: Le 10 mai

Parcelle: Muppets Mayhem: Electric Confusion suit The Electric Mayhem Band – avec Dr. Dientes au chant et aux claviers, Animal aux percussions, Floyd Pepper au chant et à la basse, Janice au chant et à la guitare, Zoot au sax et Lips à la trompette – dans un voyage épique plein de musique vers l’enregistrement de son premier album studio. Avec l’aide de la jeune et motivée cadre Nora Singh, les Muppets se retrouvent face à la scène musicale actuelle lorsqu’ils se lancent enfin dans l’enregistrement de leur premier album studio.

– Cratère | Film

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Il raconte l’histoire de Caleb Channing, un garçon qui a grandi dans une colonie minière lunaire et qui est sur le point d’être définitivement transféré sur une planète lointaine idyllique après la mort de son père. Mais avant de partir, pour exaucer le dernier souhait de son père, Caleb et ses trois meilleurs amis, Dylan, Borney et Marcus, et un nouveau venu de la Terre, Addison, volent un véhicule pour un road trip, leur dernière aventure, avec l’intention d’explorer un cratère mystérieux.

